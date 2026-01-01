Holnaptól látható az állatkertben Pablo, a drograzzián lefoglalt kistigris

Végre egy jó hír év elejére: január másodikán 11:30-kor debütál Pablo, a drograzzia során elkobzott kistigris a Fővárosi Állat- és Növénykertben, az India-házban - közölte az állatkert a Facebook-oldalán.

Pablo még decemberben, „egy tiszafüredi házban, egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció közben »nyávogott« rá” a rendőrökre. Akkor a rendészeti államtitkárság azt írta, hogy „a különösen veszélyes csúcsragadozó-kezdemény” miatt később a KR NNI speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói érkeztek ki a helyszínre.

Rövidke élettörténetéről annyi derült eddig ki, hogy egy szerb állatkereskedőtől vette egy tiszaörvényi férfi, akitől a rendőrök a drograzzia során elkobozták. A (már csak ex-)tulajdonos szerint a tigris, akit ő Ottónak keresztelt el, 1,4 millió forintot ér, és azért vette, mert nagyon szereti az állatokat, de később el akarta adni, mert tudta, hogy a fejére nőne.

Pablo új otthona majd egyszer a Veresegyházi Medveotthon lesz, ahol saját kifutót is kap, a fővárosi állatkertben a veresegyházi költözéséig lesz látogatható.