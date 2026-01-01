Hszi Csin-ping az újévi beszédben megfogadta, hogy újraegyesíti Kínát és Tajvant

Az újraegyesítés „megállíthatatlan” – mondta a kínai elnök egy nappal azután, hogy befejeződtek az intenzív katonai gyakorlatok. Hszi Csin-ping az újévi beszédében fogadta meg, hogy újraegyesíti Kínát és Tajvant. Szerinte a „szülőföld újraegyesítése a kor trendje.”

Kína a saját részének tekinti Tajvant, a sziget erőszakos elfoglalásával régóta fenyegetőznek. Az amerikai hírszerzés egyre jobban aggódik amiatt, hogy a kínai fegyveres erők egyre jobb képességekkel rendelkeznek egy ilyen támadás végrehajtására, amennyiben Hszi úgy dönt, eljött ennek az ideje.

Fotó: XIE HUANCHI/Xinhua via AFP

Kína hétfőn és kedden tartott hadgyakorlatot Tajvan körül, szimulálva a főbb kikötők elfoglalását, illetve tengeri és légi célpontok elleni támadásokat. A hadgyakorlaton több mint 200 harci repülő vett részt, Kína új hadihajókat is használt, és rakétákat lőtt ki a szigetország mindkét felén. Tajvan szerint 27 rakétát lőttek ki feléjük, amelyek közül több a partvonaltól 27 tengeri mérföldre – kevesebb, mint 50 kilométerre – csapódott be.

A hadgyakorlatok ugyan szerdán véget értek, de Tajvan továbbra is magas készültségben maradt, mivel 25 kínai haditengerészeti és parti őrségi hajó továbbra is ott van, és két felderítő ballont is kiküldtek. Bár elemzők számítottak az év vége előtt a hadgyakorlatra, kínai kommentátorok összekötötték az akciót azzal, hogy az amerikai kormány rekordösszegű, 11 milliárd dolláros fegyvercsomagot hagyott jóvá. (Guardian)