Zelenszkij a hírszerzés vezetőjét nevezi ki az elnöki hivatal élére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a hírszerzés vezetőjének, Kirilo Budanovnak ajánlotta fel a kabinetfőnöki tisztséget. A 39 éves tábornok kinevezéséről szóló elnöki rendeletet egyelőre még nem tették közzé. Amennyiben Budanov elfogadja a felkérést, Zelenszkij régi bizalmasát, Andrij Jermakot váltaná, akinek egy korrupciós botrány miatt kellett lemondania novemberben, miután a korrupcióellenes hatóságok razziát tartottak nála. A novemberben kirobbant korrupciós botrányban Zelenszkijhez közeli figurák is feltűntek.
„Ukrajnának ebben az időszakban fokozottabban kell a biztonsági kérdésekre, az Ukrajna Védelmi és Biztonsági Erőinek fejlesztésére, valamint a diplomáciai tárgyalások vonalára összpontosítania, és az Elnöki Hivatal elsősorban államunk ezen feladatainak teljesítését fogja szolgálni” – írta Zelenszkij az X -en. SZerinte Kirilo Budanov ezen területeken speciális tapasztalattal rendelkezik, és megvan benne az az erő is, ami szükséges az eredmények eléréséhez.
Budanov 2020 augusztusa óta vezeti a katonai hírszerzést (GUR), miután Zelenszkij kinevezte a posztra. Az Oroszország által 2022. február 24-én indított invázió óta részt vett a hadifogolycserék lebonyolításában, és elnöke annak a testületnek is, ami a hadifoglyok ellátásának koordinálásáért felel. Budanovot „Ukrajna Hőse” kitüntetéssel ismerték el, és több alkalommal vett részt különleges műveletekben. (Reuters)
Az ország második legbefolyásosabb emberének tartott vezető azután mondott le, hogy a korrupcióellenes hatóságok razziáztak nála.
Andrij Jermak az ukrán elnök régi szövetségese, a kormány operatív irányítója, a világpolitika egyik kulcsszereplője, a most folyó béketárgyalások résztvevője. Nagyon inog a széke.
Csak az Enerhoatom-balhéban 100 millió dollárral károsíthatta meg az államot a Timur Mindics-féle bűnszervezet. Az ukránok kíváncsiak, hogy van-e információs „atombombájuk” a korrupcióellenes szerveknek.