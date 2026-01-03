A venezuelai ellenzéki vezető üdvözölte, hogy az USA elfogta Nicolás Madurót

María Corina Machado Nobel békedíjas venezuelai ellenzéki politikus közleményben jelentette be, hogy szerinte „eljött a szabadság órája”, és azt állította: Nicolás Maduro a nemzetközi igazságszolgáltatás elé került a venezuelaiak és más országok állampolgárai ellen elkövetett bűncselekmények miatt.
„Miután [Maduro] elutasította a tárgyalásos megoldást, az Egyesült Államok kormánya betartotta ígéretét, és érvényt szerzett a törvénynek” – írta.
Nyilatkozata szerint a cél „rendteremtés”, a politikai foglyok szabadon engedése, az ország újjáépítése, valamint a külföldre kényszerült venezuelaiak családjainak „hazahozása”.
Edmundo González Urrutiát Venezuela „legitim elnökének” nevezte Machado, és azt sürgette, hogy azonnal vegye át alkotmányos megbízatását, továbbá a fegyveres erők ismerjék el őt főparancsnokként.
„Ma készen állunk arra, hogy érvényt szerezzünk a felhatalmazásunknak és átvegyük a hatalmat. Maradjunk éberek, aktívak és szervezettek, amíg a demokratikus átmenet meg nem valósul” – közölte Machado.
Azt is üzente, hamarosan hivatalos csatornákon közlik a további lépéseket. A külföldön élő venezuelaiakat mobilizációra kérte, hogy a világ kormányait és közvéleményét is bevonják „az új Venezuela” felépítésébe.