A venezuelai ellenzéki vezető üdvözölte, hogy az USA elfogta Nicolás Madurót

María Corina Machado Nobel békedíjas venezuelai ellenzéki politikus közleményben jelentette be, hogy szerinte „eljött a szabadság órája”, és azt állította: Nicolás Maduro a nemzetközi igazságszolgáltatás elé került a venezuelaiak és más országok állampolgárai ellen elkövetett bűncselekmények miatt.

„Miután [Maduro] elutasította a tárgyalásos megoldást, az Egyesült Államok kormánya betartotta ígéretét, és érvényt szerzett a törvénynek” – írta.

Nyilatkozata szerint a cél „rendteremtés”, a politikai foglyok szabadon engedése, az ország újjáépítése, valamint a külföldre kényszerült venezuelaiak családjainak „hazahozása”.

María Corina Machado Fotó: PEDRO MATTEY/AFP

Edmundo González Urrutiát Venezuela „legitim elnökének” nevezte Machado, és azt sürgette, hogy azonnal vegye át alkotmányos megbízatását, továbbá a fegyveres erők ismerjék el őt főparancsnokként.

„Ma készen állunk arra, hogy érvényt szerezzünk a felhatalmazásunknak és átvegyük a hatalmat. Maradjunk éberek, aktívak és szervezettek, amíg a demokratikus átmenet meg nem valósul” – közölte Machado.

Azt is üzente, hamarosan hivatalos csatornákon közlik a további lépéseket. A külföldön élő venezuelaiakat mobilizációra kérte, hogy a világ kormányait és közvéleményét is bevonják „az új Venezuela” felépítésébe.