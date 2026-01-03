Egy hároméves gyerek is meghalt a pénteki harkivi támadásban

háború
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Két ember meghalt, köztük egy hároméves gyerek, amikor ballisztikus rakétatalálat ért egy harkivi lakóövezetet.

A péntek délutáni, kettős rakétatámadás során egy többszintes lakóház csaknem teljesen megsemmisült, 28 ember pedig megsérült. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az incidenst „aljasnak” nevezte.

Oroszország védelmi minisztériuma tagadta a támadásról szóló jelentéseket, és azt állította, hogy a robbanást ukrán lőszer detonációja okozta.

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto via AFP

A csapásra egy nappal azelőtt került sor, hogy szombaton Kijevben sorsdöntő tárgyalások kezdődnének egy amerikai közvetítésű béketervről. Zelenszkij szerint mintegy 15 ország képviselői vesznek részt a megbeszéléseken, az Európai Unió és a NATO delegáltjaival együtt, miközben az Egyesült Államok küldöttsége videókapcsolaton keresztül csatlakozik. (BBC)

háború oroszország harkiv halottak Volodimir Zelenszkij rakétatámadás lakóépület
Kapcsolódó cikkek

Az oroszok ballisztikus rakétával lőttek szét egy lakóépületet Harkiv központjában

Emberek rekedtek a romok alatt.

Czinkóczi Sándor
háború