Szilveszterre tervezett merényletet a 18 éves amerikai, őrizetbe vették

Őrizetbe vettek egy 18 éves fiatalt Észak-Karolinában, aki a hatóságok szerint szilveszter napjára tervezett egy ISIS által inspirált késes–kalapácsos támadást az észak-karolinai Charlotte közelében. A szövetségi ügyészek és az FBI szerint Christian Sturdivant körülbelül egy éven át készítette elő a merényletet, és még aznap, a terv megvalósítása előtt fogták el, amikor egy egészségügyi intézményből távozott, számol be a CNN.

Russ Ferguson ügyész azt közölte, hogy Sturdivant-ot azzal vádolják, hogy megkísérelt „anyagi támogatást” nyújtani egy külföldi terrorszervezetnek. A vád szerint a fiatal online kapcsolatban állt valakivel, akiről azt hitte, hogy az ISIS tagja, valójában azonban egy beépített New York-i rendőrrel beszélgetett. A hatóságok szerint a tervezett támadás nem kötődött konkrét szilveszteri rendezvényhez.

Christian Sturdivant Fotó: FBI

A nyomozók szerint Sturdivant célpontként egy élelmiszerboltot és egy gyorséttermet jelölt meg, és az ügynököknek arról beszélt, hogy „hamar dzsihádot” akar végrehajtani. A házkutatás során a hatóságok állítása szerint kalapácsokat és késeket találtak az ágya alá rejtve, kézzel írt jegyzeteket, célpontlistát, valamint egy „New Years Attack 2026” című, manifesztumszerű iratot, amelyben a vád szerint zsidók, keresztények és az LMBT-közösség elleni támadási szándék szerepelt, „minél több civil” megszúrásának céljával. A dokumentumban egy olyan rész is volt, amely a kiérkező rendőrök elleni támadást és a mártírhalál szándékát írta le.

A fiatal jelenleg a Gaston megyei börtönben van és akár 20 év börtönt is kaphat. Pénteken először állt bíróság elé, a következő meghallgatást január 7-ére tűzték ki.

Az FBI előtt Sturdivant neve nem volt ismeretlen: 2022 januárjában, 14 évesen a gyanú szerint közösségi médián keresztül kapcsolatban állt egy külföldi, az ISIS-hez köthető személlyel, aki erőszakos cselekményekre buzdította. Akkor nem emeltek vádat ellene, a fiút pszichológiai ellátásba irányították, és a hatóságok tájékoztatása szerint nem használhatta a közösségi médiát. A charlotte-i FBI-iroda egy héttel karácsony előtt értesült arról, hogy ismét online, és álnéven ISIS-párti TikTok-videókat posztol. Ez után indult a két hétig tartó nyomozás, amely végül a szilveszteri őrizetbevételhez vezetett.