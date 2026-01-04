A franciák a britekkel közösen bombázták az Iszlám Állam egyik szíriai bunkerét

A francia és a brit légierő közös csapást hajtott végre az Iszlám Állam által használt földalatti fegyverraktár ellen Szíriában szombaton – közölte a brit védelmi minisztérium a BBC szerint. A brit kormány szerint a célpontot és az ahhoz kapcsolódó alagutakat sikeresen megsemmisítették, civil áldozatot nem szedtek, a légierők gépei pedig biztonságban visszatértek a ciprusi bázisra.

Brit gép felkészítése indulása előtt Fotó: SGT LEE GODDARD/AFP

John Healey brit védelmi miniszter szerint az Egyesült Királyság vezető szerepet tölt be az Iszlám Állam felszámolására tett közös kísérletben. Healey szerint szövetségeseikkel együtt akadályozzák meg az „Iszlám Állam újjáéledését, veszélyes, erőszakos ideológiájának” terjedését a Közel-Keleten. Elmondása szerint a brit légierő csapatai karácsony és újév között is őrjáratoztak Szíria felett.

Az ENSZ szerint az Iszlám Államnak továbbra is 5000-7000 harcosa van Szíriában és Irakban. Szíria új elnöke, Ahmed Huszejn es-Sar, aki egykor az al-Kaida egyik szárnyát vezette, novemberben találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, ahol egy új korszakról, a két ország közötti együttműködésről beszéltek.

Nem sokkal később Szíria 90. országként csatlakozott az Iszlám Állam ellen küzdő, az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalícióhoz, amelynek célja az Iszlám Állam megmaradt elemeinek felszámolása és a külföldi fegyveresek Közel-Keletre irányuló áramlásának megfékezése.

Decemberben az Iszlám Állam harcosai egy támadás során megöltek két amerikai katonát és egy amerikai civil tolmácsot, több embert pedig megsebesítettek. Erre válaszul másfél héttel később az amerikai hadsereg több tucat, az ISIS-hez kötődő célpont ellen indított megtorló támadást. Trump ekkor azt írta, hogy a szíriai kormány teljes mértékben támogatja a csapásokat.