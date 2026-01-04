A svájci tűzvész eddig azonosított áldozatainak jelentős része nem múlt el 18 éves

Megemlékezés Crans-Montanában január 4-én. Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A svájci hatóságok eddig 24 áldozat kilétét azonosították a szilveszter éjszakáján történt Crans-Montana-i bár­tűzben elhunyt 40 ember közül. A tragédia eddig azonosított legfiatalabb halottja 14, a legidősebb 39 éves – közölte a Wallis kantoni rendőrség.

Az eddig azonosított áldozatok jelentős része fiatalkorú.

A halottak között van két 15 éves svájci lány, valamint további tíz, 16 és 18 év közötti fiatal is.

Az áldozatok között többségében svájci állampolgárok vannak, de olaszok, egy olasz-emirátusi kettős állampolgár, továbbá egy 18 éves román, egy 18 éves török és egy 39 éves francia állampolgár is az elhunytak között szerepel. Neveket a hatóságok nem hoztak nyilvánosságra.

A svájci szövetségi kormány január 9-re nemzeti gyásznapot hirdetett az áldozatok emlékére. A sebesültek száma 119, többségük súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A sérültek között több mint 70 svájci, valamint francia, olasz, szerb és más nemzetiségű érintettek vannak; sok sebesültet külföldi, speciális égési központokba szállítottak.

A szórakozóhely tulajdonosaival szemen büntetőeljárás indult „gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás” miatt. (MTI)