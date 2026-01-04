Szélsőbalos csoport vállalta a felelősséget a tízezreket érintő berlini áramkimaradásért

Hitelesnek tartja a berlini rendőrség azt a levelet, amelyben a szélsőbaloldali Vulkán Csoport vállal felelősséget a délnyugat-berlini áramszünetért – írja a Tagesspiegel. Az elektromos hálózat elleni támadás miatt több tízezer ember marad napokig áram nélkül. A csoport a támadást önvédelemként és „a Földért és életért küzdő emberekkel való nemzetközi szolidaritási” akcióként értelmezi.

Alternatív világírási technikák Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

A csoportok részleteket is elárult:

„A Lichterfelde erőműből a Teltow-csatorna felett átívelő kábelhidat a zöldterületek felé eső oldalán gyújtottuk fel. Ezután a megégett kábeleket a közelben heverő acélrudakkal rövidre zártuk.”

Az önkormányzat szerint a javítási munkálatok egyes helyeken akár csütörtökig is elhúzódhatnak.

A csoport a levélben elítélte az „energia iránti” kapzsiságot, ami a globális felmelegedéshez, az élet természetes alapjainak elpusztulásához vezet. „Egész régiók válnak lakhatatlanná a hőség miatt” – írták, kiemelve a mesterséges intelligencia miatti megnövekedett energiaigényeket és az általa okozott társadalmi károkat. Azt írták:

„Egy nap éhen vagy szomjan halunk a képernyőink előtt ülve.”

A 2011-ben alakított csoportot anarchistaként tartják számon, és már több támadást is magára vállalt Berlinben és Brandenburgban. Állítólag a grünheidei Tesla-gyárat is ők támadták meg 2021-ben és 2024-ben. Berlin polgármestere, a kereszténydemokrata Kai Wegner azt mondta, mindent megtesznek, hogy elkapják az elkövetőket.