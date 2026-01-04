Szélsőbalos csoport vállalta a felelősséget a tízezreket érintő berlini áramkimaradásért

Hitelesnek tartja a berlini rendőrség azt a levelet, amelyben a szélsőbaloldali Vulkán Csoport vállal felelősséget a délnyugat-berlini áramszünetért – írja a Tagesspiegel. Az elektromos hálózat elleni támadás miatt több tízezer ember marad napokig áram nélkül. A csoport a támadást önvédelemként és „a Földért és életért küzdő emberekkel való nemzetközi szolidaritási” akcióként értelmezi.
A csoportok részleteket is elárult:
„A Lichterfelde erőműből a Teltow-csatorna felett átívelő kábelhidat a zöldterületek felé eső oldalán gyújtottuk fel. Ezután a megégett kábeleket a közelben heverő acélrudakkal rövidre zártuk.”
Az önkormányzat szerint a javítási munkálatok egyes helyeken akár csütörtökig is elhúzódhatnak.
A csoport a levélben elítélte az „energia iránti” kapzsiságot, ami a globális felmelegedéshez, az élet természetes alapjainak elpusztulásához vezet. „Egész régiók válnak lakhatatlanná a hőség miatt” – írták, kiemelve a mesterséges intelligencia miatti megnövekedett energiaigényeket és az általa okozott társadalmi károkat. Azt írták:
„Egy nap éhen vagy szomjan halunk a képernyőink előtt ülve.”
A 2011-ben alakított csoportot anarchistaként tartják számon, és már több támadást is magára vállalt Berlinben és Brandenburgban. Állítólag a grünheidei Tesla-gyárat is ők támadták meg 2021-ben és 2024-ben. Berlin polgármestere, a kereszténydemokrata Kai Wegner azt mondta, mindent megtesznek, hogy elkapják az elkövetőket.
Több nagyfeszültségű vezeték is megsérült, a javításhoz ki kell ásni a kábelt a földből és újra kell rakni. A német fővárosban jelenleg is mínuszok vannak. Rendőrök hangszórókkal járták az utcákat, sok helyen a mobilszolgáltatás sem működik.