34 éves korában meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakos

Meghalt Dudás Miklós. A világbajnok kajakos 34 éves volt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az MTI megkeresésére közölte, hogy a rendőrség helyszíni szemlét tartott a sportoló XVIII. kerületi lakásánál. A férfi halálával kapcsolatban „idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel”, a körülményeket a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják.

Dudás a 2014-es moszkvai világbajnokságon érte el a legjobb eredményét, a kajak négyessel 1000 méteren világbajnoki címet szerzett. A 2013-as világbajnokságon a négyes váltóval 200 méteren ezüstérmes lett, a 2013-as Európa-bajnokságon pedig kajak egyesben lett második. A 2012-es londoni olimpián hatodik helyet szerzett.

Dudás Miklós a 2018-as világbajnokságon Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A 2015. évi Európa-játékokon egyesben 200 méteren első lett, de ettől az érmétől doppinggyanú miatt később megfosztották. 2016-ban ugyanis tiltott hormonkészítmény nyomait találták az Európa-játékokon leadott mintájában. Dudást 34 hónapra tiltották el a versenyzéstől. Az eltiltása lejárta után visszatért, a 2018-as Eb-n és a vb-n is bronzérmet szerzett. Visszavonulását 2021 januárjában jelentette be.

Dudás az elmúlt években bulvárműsorok visszatérő szereplője volt. Szerepelt a Nyerő Párosban és a Sztárboxban is.