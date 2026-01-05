A dán miniszterelnök szerint ha Trump megtámadja Grönlandot, vége a NATO-nak

Ha az Egyesült Államok megtámadja a Dániához tartozó Grönlandot, vége a NATO-nak. Erről Mette Frederiksen dán miniszterelnök beszélt egy hétfői interjúban.

Frederiksen vasárnap szólította fel Donald Trump amerikai elnököt, hogy hagyjon fel a fenyegetésekkel Grönland amerikai bekebelezésével kapcsolatban. Most azonban még messzebb ment. Azt mondta, komolyan kell venni az amerikai elnököt, amikor arról beszél, hogy el akarja foglalni Grönlandot.

„De azt is világossá teszem, hogy ha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy megtámad egy másik NATO-tagországot, akkor mindennek vége. Beleértve a NATO-t és a második világháború vége óta létrehozott biztonsági rendszert is.”

Mette Frederiksen Fotó: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP

Miután Trump azt mondta, hogy nemzetbiztonsági szempontból szüksége van Grönlandra, több európai ország kormánya is kiállt Dánia mellett. Keir Starmer brit miniszterelnök azt mondta, Grönland sorsáról csak Grönland és Dánia dönthet. A német kormány szóvivője és a francia külügyminisztérium szóvivője pedig egyaránt kijelentette, hogy Grönland Dániához tartozik. A grönlandi miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte az amerikai elnök kijelentését.

Trump már régóta beszél arról, hogy kell neki Grönland, és korábban azt sem zárta ki, hogy erőt alkalmazzanak a sziget megszerzése érdekében. Állítása szerint a sziget amerikai integrálása az Egyesült Államok biztonsági érdekeit szolgálná stratégiai fekvése, valamint a high-tech iparágak számára fontos ásványkincsei miatt.

A mintegy 57 ezer lakosú Grönland 1979 óta széles körű önkormányzatisággal rendelkezik, ugyanakkor a védelem- és külpolitikája továbbra is dán hatáskör. Bár a grönlandiak többsége hosszabb távon támogatja a Dániától való függetlenedést, a közvélemény-kutatások szerint elsöprő az ellenállás azzal szemben, hogy a sziget az Egyesült Államok része legyen. (via Politico)