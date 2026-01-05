Visszaszólt Trumpnak a dán miniszterelnök: álljon le a fenyegetésekkel

Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen felszólította Donald Trumpot, hogy „hagyjon fel a fenyegetésekkel” Grönland amerikai átvételével, bekebelezésével kapcsolatban. Frederiksen kijelentette: semmi értelme arról beszélni, hogy az Egyesült Államoknak át kellene vennie Grönlandot, és hozzátette, hogy az USA-nak „nincs joga annektálni a dán királyság három nemzetének bármelyikét”.

A dán kormányfő nyilatkozata azt követően született, hogy Katie Miller – Stephen Miller, Trump egyik tanácsadójának felesége – egy Grönlandot ábrázoló térképet posztolt az amerikai zászló színeivel, a „SOON” („Hamarosan”) felirattal. Trump az elmúlt időszakban többször is beszélt arról, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé válhatna, a sziget stratégiai elhelyezkedésére és ásványkincseire hivatkozva.

Az Egyesült Államoknak címzett közleményében Frederiksen azt írta, hogy Dánia – „és így Grönland is” – a NATO tagja, ezért a szövetség biztonsági garanciája vonatkozik rá. Kiemelte: Dánia már rendelkezik védelmi megállapodással az USA-val, amely amerikai hozzáférést biztosít Grönlandhoz, és Koppenhága növelte a sarkvidéki térség biztonságára fordított kiadásait.

Mette Frederiksen Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP

„Ezért határozottan felszólítom az Egyesült Államokat, hogy állítsa le a fenyegetéseket egy történelmileg közeli szövetségessel, valamint egy másik országgal és néppel szemben, amely nagyon világosan jelezte, hogy nem eladó” – fogalmazott.

Trump néhány órával később, az Air Force One fedélzetén ismét Grönlandról beszélt. „Nemzetbiztonsági szempontból szükségünk van Grönlandra” – mondta. Az elnök egy vasárnapi interjúban úgy fogalmazott, másra bízza, hogy eldöntsék, mit jelent Grönland számára a venezuelai katonai akció.

Az Egyesült Államok szombaton jelentős katonai műveletet hajtott végre Venezuela ellen. Amerikai erők caracasi otthonában elfogták Nicolás Maduro elnököt és feleségét, majd New Yorkba szállították őket. Trump később azt mondta, az USA átveszi Venezuela irányítását, és amerikai olajvállalatok „pénzt fognak keresni az országnak”.

Trump már régóta beszél arról, hogy kell neki Grönland, és korábban nem zárta ki azt sem, hogy erőt alkalmazzanak a sziget feletti ellenőrzés megszerzésére. Állítása szerint a sziget amerikai integrálása az USA biztonsági érdekeit szolgálná stratégiai fekvése, valamint a high-tech iparágak számára fontos ásványkincsei miatt. Dániában felháborodást váltott ki az is, hogy a Trump-adminisztráció a közelmúltban különmegbízottat nevezett ki Grönland ügyében.

A mintegy 57 ezer lakosú Grönland 1979 óta széles körű önkormányzatisággal rendelkezik, ugyanakkor a védelem- és külpolitika továbbra is dán hatáskör. Bár a grönlandiak többsége hosszabb távon támogatja a Dániától való függetlenedést, a közvélemény-kutatások szerint elsöprő az ellenállás azzal szemben, hogy a sziget az Egyesült Államok része legyen. (BBC)