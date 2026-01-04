„Hamarosan” – posztolta egy amerikai zászlós grönlandi térképpel Trump tanácsadójának felesége

Van ez a kép Grönlandról, amit egy bizonyos Katie Miller posztolt az X-re, rövidke megjegyzéssel: „HAMAROSAN”. Mivel Donald Trump amerikai elnök az utóbbi évben többször is bejelentette az igényét Grönlandra, ez a poszt önmagában talán nem is volna olyan érdekes.
Katie Miller azonban annak a Stephen Millernek felesége, aki a Fehér Ház kabinetfőnök-helyetteseként Trump egyik legfontosabb tanácsadója. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az Egyesült Államok épp a minap rabolta el Venezuela elnökét annak hálószobájából, hogy amerikai földön állítsa bíróság elé, hirtelen mégis érdekessé válik a megosztott kép. Trump egyre nyíltabb birodalomépítő külpolitikai szemléletével ebben a cikkben foglalkoztunk bővebben.
Hogy tovább fokozzuk a grönlandiak gyomorbaját: Trump decemberben nevezte ki grönlandi különmegbízottját, Jeff Landry louisianai kormányzót, aki ezzel a mondattal köszönte meg a kinevezést:
„Megtiszteltetés számomra, hogy dolgozhatok Grönland Egyesült Államokhoz csatolásán.”
Trump januári visszatérésével nyíltan kifejezte igényét a szigetre, ami stratégiai szempontból fontos helyen van, a klímaváltozás miatt olvadó jégtakaró pedig értékes erőforrásokat is rejt. Az amerikai elnök a hadsereg bevetésének ötletét sem utasította vissza. Decemberben a dán hírszerzés először minősítette potenciális biztonsági kockázatnak az Egyesült Államokat. (Spiegel)
A Venezuela elleni akcióval Trump már alig próbálja leplezi a birodalomépítő logikát és a nyersanyagok megszerzésének szándékát. De a második világháború utáni nemzetközi rend felrúgásával az Egyesült Államok nem biztos, hogy jól fog járni.
Dánia felháborodott, Grönland felháborodott, sőt Ursula von der Leyen is felháborodott.
A hírszerzők főleg Grönland miatt érzik úgy, hogy Washington akár a szövetségesei ellen is hajlandó felhasználni a gazdasági és technológiai fölényét.