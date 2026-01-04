„Hamarosan” – posztolta egy amerikai zászlós grönlandi térképpel Trump tanácsadójának felesége

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Van ez a kép Grönlandról, amit egy bizonyos Katie Miller posztolt az X-re, rövidke megjegyzéssel: „HAMAROSAN”. Mivel Donald Trump amerikai elnök az utóbbi évben többször is bejelentette az igényét Grönlandra, ez a poszt önmagában talán nem is volna olyan érdekes.

Forrás: KatieMiller/X

Katie Miller azonban annak a Stephen Millernek felesége, aki a Fehér Ház kabinetfőnök-helyetteseként Trump egyik legfontosabb tanácsadója. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az Egyesült Államok épp a minap rabolta el Venezuela elnökét annak hálószobájából, hogy amerikai földön állítsa bíróság elé, hirtelen mégis érdekessé válik a megosztott kép. Trump egyre nyíltabb birodalomépítő külpolitikai szemléletével ebben a cikkben foglalkoztunk bővebben.

Hogy tovább fokozzuk a grönlandiak gyomorbaját: Trump decemberben nevezte ki grönlandi különmegbízottját, Jeff Landry louisianai kormányzót, aki ezzel a mondattal köszönte meg a kinevezést:

„Megtiszteltetés számomra, hogy dolgozhatok Grönland Egyesült Államokhoz csatolásán.”

Trump Jr. repülője Grönlandon
Fotó: EMIL STACH/AFP

Trump januári visszatérésével nyíltan kifejezte igényét a szigetre, ami stratégiai szempontból fontos helyen van, a klímaváltozás miatt olvadó jégtakaró pedig értékes erőforrásokat is rejt. Az amerikai elnök a hadsereg bevetésének ötletét sem utasította vissza. Decemberben a dán hírszerzés először minősítette potenciális biztonsági kockázatnak az Egyesült Államokat. (Spiegel)

külföld Egyesült Államok Donald Trump katie miller venezuela klímaváltozás stephen miller grönland Jeff Landry
Kapcsolódó cikkek

Itt a Donroe-elv korszaka: Maduro elfogása mutatja, hogyan írná át Trump a nemzetközi szabályokat

A Venezuela elleni akcióval Trump már alig próbálja leplezi a birodalomépítő logikát és a nyersanyagok megszerzésének szándékát. De a második világháború utáni nemzetközi rend felrúgásával az Egyesült Államok nem biztos, hogy jól fog járni.

Tábor Áron
külföld

Trump különmegbízottja számára hatalmas megtiszteltetés, hogy Grönland Amerikához csatolásának ügyéért dolgozhat

Dánia felháborodott, Grönland felháborodott, sőt Ursula von der Leyen is felháborodott.

Bódog Bálint
külföld

Grönland nem kér se Dániából, se Amerikából – de pénze, az nincs

A globális felmelegedés nemcsak Grönland, hanem az egész Északi-sarkvidék jövőjét megváltoztatja. A világ legnagyobb szigetén kedden választanak. A parlamentbe jutásra esélyes pártok közül három függetlenségpárti, a támogatottságuk összesen 70 százalékos.

Tóth-Szenesi Attila, Bódog Bálint
külföld

A dán hírszerzés szerint biztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok

A hírszerzők főleg Grönland miatt érzik úgy, hogy Washington akár a szövetségesei ellen is hajlandó felhasználni a gazdasági és technológiai fölényét.

Bódog Bálint
külföld