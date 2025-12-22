Trump különmegbízottja számára hatalmas megtiszteltetés, hogy Grönland Amerikához csatolásának ügyéért dolgozhat

Alighogy kinevezték, felháborodást keltett megnyilatkozásaival Grönlandon és Dániában Jeff Landry, Donald Trump különmegbízottja. A louisianai republikánus kormányzó arról posztolt: hatalmas megtiszteltetés számára, hogy Grönland Egyesült Államokhoz csatolásának ügyéért dolgozhat”.
Koppenhága magyarázatot kért, a Dán Királyság alá tartozó Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen pedig kijelentette, a sziget közel hatvanezer lakójának kell döntenie a jövőjéről, és az ország integritását tiszteletben kell tartani. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, az EU „teljes mértékben szolidáris Dániával és Grönland népével”.
Donald Trump januári visszatérésével nyíltan kifejezte igényét a szigetre, ami stratégiai szempontból fontos helyen van. Az amerikai elnök a hadsereg bevetésének ötletét sem utasította vissza. Decemberben a dán hírszerzés először minősítette potenciális biztonsági kockázatnak az Egyesült Államokat.
Trump vasárnap jelentette be az új különbmegbízottat. „Jeff pontosan érti, mennyire alapvető fontosságú Grönland a nemzetbiztonságunk szempontjából, és elő fogja mozdítani országunk érdekeit szövetségeseink – sőt az egész világ – biztonsága, védelme és fennmaradása érdekében.” (BBC)
A globális felmelegedés nemcsak Grönland, hanem az egész Északi-sarkvidék jövőjét megváltoztatja. A világ legnagyobb szigetén kedden választanak. A parlamentbe jutásra esélyes pártok közül három függetlenségpárti, a támogatottságuk összesen 70 százalékos.
A hírszerzők főleg Grönland miatt érzik úgy, hogy Washington akár a szövetségesei ellen is hajlandó felhasználni a gazdasági és technológiai fölényét.