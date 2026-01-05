A grönlandi miniszterelnök visszautasította az amerikai nyomásgyakorlást

Grönland „generációk óta az Egyesült Államok közeli és hűséges barátja”, és vele együtt biztosítja az Atlanti-óceán északi térsége, valamint Észak-Amerika biztonságát. Éppen ezért teljesen elfogadhatatlan, amikor az amerikai elnök arról beszél, hogy „szükségünk van Grönlandra” és az országot összekapcsolja a venezuelai katonai beavatkozással – írta közleményében Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök.

„Országunk nem a szuperhatalmak retorikájának tárgya. Mi egy nép vagyunk. Egy ország. És demokrácia. Ezt tiszteletben kell tartani. Különösen a közeli és hűséges barátoknak” – hangsúlyozta.

Nielsen hozzáfűzte, hogy NATO-tagként teljes mértékben tudatában vannak az ország stratégiai elhelyezkedésének, és azt is tudják, hogy Grönland biztonsága „jó barátokon és erős szövetségeken” múlik, éppen ezért fontos az Egyesült Államokkal évtizedek óta fenntartott „tiszteletteljes és hűséges kapcsolat”.

Fotó: AHMET GURHAN KARTAL/Anadolu via AFP

Mint fogalmazott: „a szövetségek a bizalomra épülnek”, ez pedig megköveteli az egymás iránti tiszteletet.

„A fenyegetések, a nyomásgyakorlás és az annexió emlegetése nem illik barátok között. Nem lehet így beszélni egy néppel, amely többször is bizonyította elkötelezettségét, szilárdságát és hűségét. Elég volt! Nincs több nyomás. Nincs több célzás. Nincs több képzelgés az annektálásról” – szögezte le.

Nielsen Grönland nyitottságát hangsúlyozta a párbeszéd és a tárgyalások iránt, ugyanakkor hozzátette, hogy „ennek a megfelelő csatornákon és a nemzetközi jog tiszteletben tartásával kell történnie”, nem pedig „véletlenszerű, tiszteletlen” közösségi médiás bejegyzésekkel.

„Grönland a mi otthonunk és a mi földünk. És ez így is marad” – fejezte be üzenetét a miniszterelnök.

Vasárnap Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen is felszólította Donald Trumpot, hogy „hagyjon fel a fenyegetésekkel” Grönland amerikai átvételével, bekebelezésével kapcsolatban.

Donald Trump amerikai elnök hétvégén is azt mondta„Nemzetbiztonsági szempontból szükségünk van Grönlandra”. Az elnök egy vasárnapi interjúban úgy fogalmazott, másra bízza, hogy eldöntsék, mit jelent Grönland számára a venezuelai katonai akció.