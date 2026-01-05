„Ezek után most már akkor sem adnám, ha Tiborcz bejelentkezne és 20 milliárdot ígérne érte”

Télen, ködben, hidegben, hétköznap megáll az élet a Balaton körül, a Balaton-felvidéken meg pláne. Pont ezért különösen feltűnő, ha valahol mégis nyüzsgés van.

Balatonhenyén pedig van, igaz, csak a falu egyik részén, a nyugati végeken, egy hatalmas, bekerített telken és a környékén. Dolgozó munkagépek, parkoló autóban figyelő őrök, szinte kész, és rozoga, bontásra vagy épp felújításra váró házak. Medence, üvegház, minikápolna. Utolsó simításokra váró, vadonatúj dolgok keverednek az építkezéseken megszokott rendetlenséggel és sitthalmokkal. A gondozott, szépen kiépített belső út a saras részekkel. A kerítés nagy része szép és új terméskő-kerítés, hófehérre meszelt, egyelőre rendes kapu nélküli kapuoszlopokkal, bekötésre váró elektromossággal, de van olyan szakasz is még, ahol egyelőre csak olcsóbb, dróthálós megoldás védi az ingatlant.

Fotó: Németh Dániel/444

Ez az a birtok, amiről úgy tartják, hogy Orbán Ráhelnek épül. Erről majd még később sok szó lesz, de előbb érdemes körüljárni az ingatlant, hogy lássuk, miről van szó egyáltalán.