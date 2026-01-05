Gerillaharcos lányaként lett technokrata szakértő: élete legnagyobb egyensúlyozása vár az új venezuelai elnökre

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Rendkívüli manőverezési képességekre lesz szüksége a következő venezuelai elnöknek, ha nem csak nagyon rövid ideig akar majd a posztján maradni: hétfőn iktatják be Venezuela új elnökét, Delcy Rodríguezt, miután a hétvégén az országot eddig vezető Nicolás Madurót az amerikaiak egy katonai akció keretében egyszerűen elrabolták, hogy aztán New Yorkban állítsák majd bíróság elé.

Rodríguez az eltávolított Maduro hűséges emberének számított, idáig alelnöke volt az országnak, és most majd egyszerre kéne a nyílt gazdasági-gyarmatosítási igényekkel fellépő amerikaiak kedvében járnia, akik gyakorlatilag be is jelentették az ország irányításának átvételét, de közben figyelnie arra is, hogy ne vívja ki a venezuelai hadsereg keményvonalas vezetőinek és a pártvezéreknek túlzott haragját, akik azért még mindig komoly hatalommal bírnak az országban. Ráadásul a katonai és a civil-politikai elit között ismerten súlyos bizalmatlanság feszül, és nagy kérdés, hogy az amerikaikkal esetleg kiegyezni próbáló Rodríguez maga mögött tudhatja-e majd a titkosszolgálatok és a hadsereg támogatását.

Delcy Rodríguez Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Az elmúlt napokban megjelent portrék mind kiemelték, hogy Rodríguez az eddigi kormányokban elsősorban problémamegoldó technokrata szakembernek számított, aki ugyan ideológiailag valamennyire nyilván elkötelezett a rendszer mellett, de épp arról volt ismert, hogy konkrét feladatoknál mindig megtalálta a hangot a külföldi szereplőkkel.

Ennek köszönhető, hogy a Fehér Házban is felfigyeltek rá. A New York Times amerikai és venezuelai forrásai alapján Madurónak fel volt ajánlva a lehetőség, hogy békében hagyja el az országot: Törökországba mehetett volna, hogy minden bizonnyal igen jó anyagi körülmények között töltse el nyugdíjas éveit. Maduro ugyanakkor decemberben visszautasította az amerikaiak ajánlatát, majd folytatta országos turnéját, ahol a színpadon állva táncolva-szórakozva gúnyolta és gyalázta az amerikaiakat. A lap információi szerint Maduro alapvetően blöffnek gondolta Trump fenyegetését, és éppen a nyilvános gúnyolódásai is vezethettek ahhoz, hogy az amerikaiak arra jutottak, hogy akkor tényleg a hadsereg bevetésére lesz szükség.