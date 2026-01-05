Moszkvába menekülne az iráni ajatollah, ha összeomlik a rendszer

Moszkvába menekülne Ali Hámenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője, ha az egyre fokozódó tüntetések miatt összeomlana a rezsim - állítja brit hírszerzési forrásokra hivatkozva a Times.

Ez persze csak a vészforgatókönyv, arra a végső esetre, ha a biztonsági erők, a karhatalom és a munkásőrszerű motoros verőlegények nem tudnának úrrá lenni a demonstrációkon, és maguk is elkezdenének szembefordulni a rendszerrel.

Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

A londoni hírszerzési szivárogtatás szerint ebben az esetben Hámenei és a sleppje ugyanúgy Oroszországban keresne menedéket, mint egy évvel ezelőtt Bassár el-Aszad szíriai vezető. Mint írják, a 86 éves ajatollahot húsz legközelebbi embere és családtagjai kísérnék el, nekik kellene feltétlenül helyet szorítani a menekülőjáraton.

Hámenei „csodálja Putyint, az iráni kultúra pedig jobban hasonlít az orosz kultúrához”

- idézi a Times Beni Sabti iráni származású hírszerzési szakértőt, aki a nyolcvanas évek végén a családjával Izraelbe menekült.

A menekülési tervet a hírszerzés szerint akkor aktiválnák, ha a rendszer biztonsági alakulatainál is megkezdődne az átállás, vagyis a rezsim legfőbb támasztéka is elkezdene összeomlani.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője egy teheráni gyűlésen. Fotó: MTI/EPA/Legfőbb iráni vezetõ hivatala

A brit állítások szerint az iráni vezetés értelemszerűen meg kívánja tartani a felhalmozott vagyonát, külföldi ingatlanjait és összegyűjtött készpénzét is. Az ajatollah családi vagyonát egy több mint egy évtizedes becslés akkor 95 milliárd dollárra tette.

A december utolsó napjaiban felerősödő iráni tömegtüntetések jelentős részben gazdasági gyökerűek. A magas infláció és az iráni riál leértékelődése miatti megélhetési válság olyan középrétegeket is az utcára visz, akik a korábbi tiltakozási hullámokban még kevésbé vettek részt. Sok nagyvárosban a tüntetéseken skandálók közül jó páran már Hámenei halálát követelik.