Szerdáig akár 30 centi hó is eshet, Lázár János szerint az ország felkészült a havazásra

Egy dél felől érkező csapadéktömb miatt a következő napokban komoly havazásra lehet számítani. A déli országrészben várhatóan egész nap esni fog a hó, de napközben fokozatosan észak felé terjeszkedve az ország szinte teljes területén számíthatunk csapadékra – áll az Időkép előrejelzésében.

Napközben a Tiszántúlon az északkeleti, estétől a Kisalföldön az északi szél megerősödhet, így helyenként hófúvás is előfordulhat.

Kedd reggelig főként a déli országrészben akár 10 centis friss hótakaró is kialakulhat. A középső országrészben 5-10, északon 1-5 centi hó eshet.

Az ország keleti, délkeleti részén a csapadék átmenetileg ónos esőbe válthat, így oda figyelmeztetést is adott ki a HungaroMet. Az ország többi részén az 5 centiméter felett várható hóvastagság miatt van érvényben figyelmeztető előrejelzés.

Kedden és szerdán várhatóan tovább folytatódik a havazás, a következő napokban akár 20-30 centiméteres hótakaró is kialakulhat délen.

Havazás 2025. január 15-én Fotó: Németh Dániel/444

A Katasztrófavédelem vasárnap este kiadott közleményében arra figyelmeztetett, hogy a jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok. Csak a téli időjárásra megfelelően felkészített autóval, kizárólag téli gumival induljanak útnak, és az autósok indulás előtt győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről – írták.

Arra is emlékeztettek, hogy érdemes a szokásosnál többet tankolni, számítva arra, hogy elakadhatnak út közben. „Nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy plusz kabátot és egy takarót is” – közölték. A Katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazása a VÉSZ, ahol értesítéseket is küldenek az aktuális helyzetről.

Lázár János építési és közlekedési miniszter eközben arról posztolt, hogy „Magyarország felkészült” a havazásra. Többek között azt írta, hogy 739 téli elhárításra alkalmas jármű, 2301 szakember 12 órás váltott műszakban, több mint nyolcvanezer tonna útszóró só áll készenlétben, valamint non-stop megerősített úti és vasúti ügyelettel várják a havazást.