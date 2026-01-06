Sulyok Tamás nem kegyelmez

2025 július 1 és december 31-e között összesen 378 kegyelmi kérvény érkezett az államfőhöz, Sulyok Tamás azonban az összeset elutasította, vette észre a Népszava.

Korábban viszont már adott kegyelmet, 2025-ben összesen 689-en fordultak kegyelemért, a tavalyi év első félévében négyen részesültek kegyelemben. Sűrűn nem osztogat kegyelmet Sulyok, 2024-ben sem adott.

A legtöbb kegyelmet 2023-ban adta Novák Katalin, ekkor összesen 40 kérelmezőt részesített kegyelemben 446 kérelemből, azaz csaknem az ügyek 9 százalékában pozitív döntés született. Aztán ebbe bele is bukott.