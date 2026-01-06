Több mint 400 millió forint agrártámogatást vettek fel a Simonka-ügy vádlottjai az elmúlt években

Összesen 442 millió forint vissza nem térítendő agrártámogatást vettek fel a Simonka-ügy fő vádlottai a per 2020-as kezdete óta – írja a 24.hu.

Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselőt és 33 társát bűnszervezetben elkövetett, 1,4 milliárd forintos károkozással vádolják, az ügyet a Fővárosi Törvényszéken tárgyalják első fokon 2020 óta. Simonkát közben 2024-ben Pusztaottlaka polgármesterének választották, és korábban azt nyilatkozta, hogy a 2026-os választáson is elindul.

Az ügy elsőrendű vádlottja, Simonka bizalmasa, gazdálkodóként tevékenykedik egy szabolcsi településen. A Magyar Államkincstár támogatói nyilvántartásának adatai szerint csaknem 370 millió forint támogatást vett fel költségvetési és európai uniós forrásból a büntetőper 2020. januári kezdete óta.

De nem ő az egyedüli, aki a per során állami támogatásban részesült. Simonka és a szintén vádlott felesége ugyancsak kapott támogatást, az állami adatbázis szerint az elmúlt hat évben ők ketten valamivel több mint tízmillió forint agrártámogatást vettek fel. A volt politikus unokahúga, a hatodrendű vádlott is kihasználta a támogatási rendszer lehetőségeit, és több mint 30 millió forintot vett föl a per kezdete óta. A kilencedrendű vádlott neve is szerepel a listán, ő közel 26 millió forintot igényelt.

Decemberben Simonka egy Facebook-kommentben ismerte el, hogy jól fizető állásokat osztogatott a politikai szövetségeseinek, sőt, arra is volt példa, hogy ennek érdekében kamupozíciót is létrehozott. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő azt írta, Simonka hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel vádolta meg saját magát, ezért feljelentést tett.