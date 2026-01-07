Az amerikaiak el akarnak fogni egy olajszállító hajót, az orosz haditengerészet a védelmére siet

Oroszország legalább egy hadihajót küldött, hogy kísérje azt az olajszállító tartályhajót, amelyet az amerikai hadsereg üldöz és megpróbál elfogni – közölte több amerikai tisztviselő a New York Times és a CBS munkatársaival.

Ezzel tovább eszkalálódik a két ország közötti konfliktus a tartályhajó miatt, amelyet a közelmúltig Bella 1 néven ismertek, és most Marinera név alatt fut. Az Egyesült Államok hetek óta üldözi a tartályhajót, miután az megpróbálta elkerülni a Venezuela körüli részleges blokádot.

Egy 2020-ban, az amerikai kormány által közzétett fotó a Belláról Fotó: -/AFP

A MarineTraffic hajókövetési adatai szerint a tartályhajó az Atlanti-óceánon északkelet felé halad Izland és Nagy-Britannia között, aktív helymeghatározóval. Onnan a Balti-tenger felé vagy Skandinávia körül Murmanszkba, Oroszország jégmentes sarkvidéki kikötőjébe veheti az irányt.

A tartályhajó egy úgynevezett árnyékflotta része, amely az Egyesült Államok és más országok által bevezetett szankciókat megsértve szállított olajat Oroszország, Irán és Venezuela számára. Donald Trump múlt hónapban bejelentette, hogy elrendelte a szankcionált olajszállító tartályhajók „blokádját”, amelyek Venezuelába érkeznek vagy onnan indulnak. Ezt a venezuelai kormány „lopásnak” minősítette.

Az amerikai parti őrség a múlt hónapban megpróbált feljutni a Bella 1 fedélzetére a Karib-tengeren, amikor úgy vélték, hogy a hajó Venezuelába tart. A hajó elfogására parancsot kaptak, mondván, az megsérti az amerikai szankciókat és iráni olajat szállít. Ekkor a hajó hirtelen irányt váltott, nevét Marinerára változtatta, és a guyanai zászlót lecserélte oroszra. Két amerikai tisztviselő kedden a CBS Newsnak azt mondta, hogy

az amerikai erők azt tervezik, hogy felszállnak a hajóra, amelyet Washington inkább lefoglalna, mint elsüllyesztene.

Kedden az amerikai hadsereg közölte, hogy „továbbra is készen áll támogatni az amerikai kormányzati ügynökségeket a szankcionált hajók és szereplők elleni fellépésben, akik átkelnek ezen a régión. Tengerészeti szolgálataink éberek, mozgékonyak és készen állnak a figyelemre méltó hajók nyomon követésére. Amikor a hívás érkezik, ott leszünk.”

Oroszország „aggodalommal figyeli” a hajó körül kialakult helyzetet. „Jelenleg hajónk az Észak-Atlanti-óceán nemzetközi vizein hajózik az Orosz Föderáció állami zászlaja alatt, teljes mértékben betartva a nemzetközi tengeri jog normáit” - közölte az orosz külügyminisztérium. „Számunkra nem tisztázott okokból az amerikai és a NATO-erők fokozott és egyértelműen aránytalan figyelmet szentelnek az orosz hajónak, annak békés státusza ellenére. Elvárjuk, hogy a nyugati országok, amelyek elkötelezték magukat a nyílt tengeri hajózás szabadsága mellett, maguk is elkezdjék betartani ezt az elvet.”