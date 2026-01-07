Évvégi vakáció Mészároséknál: Beverly Hills és Hawaii után Bora Borára is átugrottak

utazás
„Na, szerencsére nem veszett el Lőrinc a Csendes-óceán felett. Ahogy sejteni lehetett (és ahogyan súgták), tényleg a Bora Bora szigetekre repült át a Hawaii-szigetekről. (Motu Mute szigetére, Francia Polinézia)” – írta a Facebookon Hadházy Ákos országgyűlési képviselő.

Mellékelt a bejegyzéshez olyan fotót, amiből kiderül, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea a téli nyaralásuk újabb állomásaként január 5-én, hétfőn repültek Motu Mute szigetére, az út kicsivel több mint 5 óra volt.

Régóta tart a dollármilliárdos házaspár vakációja, az OE-XWY lajstromjelű helikopter december 29-én reggel 8:42-kor a budaörsi reptérről megérkezett Ferihegyre. Innen aztán az OE-LOT magángép 8:58-kor felszállt, és 12 óra utazás után landolt a Los Angeles-i nemzetközi repülőterén helyi idő szerint 12:30-kor.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és Várkonyi Andrea kuratóriumi elnök a Mészáros Alapítvány konferenciáján Balatonalmádiban augusztus 29-én.
Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Szintén Hadházy posztolt arról, hogy Mészárosék Beverly Hillsben elmentek vásárolgatni a Rodeo Drive üzleteibe. Várkonyi a politikus szerint „talpig Dior-ban, összesen kb. három milliós szettben tündökölt”. Los Angelesből aztán december 30-án utaztak tovább Honoluluba. Ahogy megírtuk a 444-en, itt a Ko Olina-i üdülőhelyen a Four Seasons hotelban szálltak meg.

Hogy mikor térnek haza, nem tudni, de az biztos, hogy a kemény választási kampány előtt alaposan kiutazzák magukat Mészárosék.


