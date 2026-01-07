Hivatalosan is az angol befektetőé lett a DVSC

A DVSC stadionja. Fotó: botost/444.hu

A klubhonlapon jelentette be a brit érdekeltségű STOTT CAPITAL HUNGARY Kft, hogy megszerezte a DVSC Futball Zrt. irányító többségi tulajdonrészét. Az új tulajdonos egyből 7 fősre bővítette az igazgatóságot, melynek elnöke a befektetőcég tulajdonos-névadója, Mark Stott lett. Az ig-ben négy brit mellett 3 magyar tag ül.

Stotték azt hangsúlyozzák, hogy ők hosszú távra érkeztek és nem terveznek beleszólni a debreceni klubvezetés munkájába, de minden befektető ezt mondja. Mark Storr családi cégének vannak befektetései a sport, a média, az ingatlanozás és a vendéglátás területén is, focifronton például az angol harmadosztályú Stockport County tartozik a portfoliójukba.

A debreceni honlapon a befektető közleménye megemlíti, hogy az övék „az F2, a világ egyik vezető labdarúgással foglalkozó médiaplatformja, amely több mint 30 millió követőt ér el világszerte.” Ez először meglepőnek tűnt, miután egyikünk sem hallott semmiféle F2-ről, és ilyen néven hirtelen nem is lehet focioldalt találni. Mint kiderült, ez az F2 egy 2 angol amatőr focistából alakult vlogger duó, akik focis trükköket bemutató videókkal több mint 10 millió követőt szereztek a Youtube-on. A megvásárolt csatornát talán már a Stott keresztelte át Pro Football Academy-re. Maga a Pro Football Academy szintén futball tematikájú Stott-befektetés: ez egy fociakadémiai hálózat, aminek Nagy-Britanniában és szerte a világon összesen durván 160 edzőközpontja van.