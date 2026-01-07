Hó alatt az ország – késő vonatok, sávlezárások az autópályán

A havazás miatt országszerte késnek a távolsági buszok és a vonatok, sok a baleset.

Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott, a BKK nagyrészt tartja magát, de a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak.

A havazás az ország több részén délután is folytatódik, hófúvás miatt több megyére adtak ki narancs riasztást.

Cikkünk frissül.

Az előrejelzések tegnap este arról szóltak, hogy a délelőtti órákig általában 10-20 centiméter hó hullhat. Én nem vittem magammal centit, de azt el tudom mondani, hogy a budapesti belvárosban

rohadt sok hó van, remekül néz ki a város.

Van is erről az egzotikus helyzetről egy remek képgalériánk! De persze fő az óvatosság!

Karácsonyi hangulat a 444 szerkesztőségénél szerda hajnalban Fotó: urfip/444.hu

És még folytatódik

A HungaroMet szerint a késő délutáni, esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, mely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást. Keleten ebből csütörtök reggelig jelentős mennyiségű, 10-20 cm friss hó várható, lokálisan ennél több is hullhat. Esetleg a Duna-Tisza közének keleti felét, déli határvidéket is érintheti a csapadékzóna, arrafelé 5 cm hó sem kizárt. Másutt az országban legfeljebb hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő.

Délutánig a Dunántúl nyugati felén az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat. A Bakony térségében az erős szél magasabb hótorlaszokat emelhet. Emellett északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos széllökések előfordulhatnak, amelyek ott is komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. Csütörtökre virradó éjszaka viszont egyre nagyobb területen erőre kap a szél, ekkortól már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban.

A meteorológiai szolgálat szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Veszprém vármegyére, továbbá Csongrád-Csanád, Békés és Hajdú-Bihar vármegyére, ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben szerda éjfélig, mert 12 óra alatt öt centinél több friss hó hullhat.

Közlekedési problémák

Az éjszakai havazás ellenére a vasútvonalakon beindult a közlekedés, azonban több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani – olvasható a MÁV oldalán, ahol hosszan listázzák a késő vagy el sem induló járatokat.

„A vonatközlekedésben az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul” – írja Lázár János közlekedési miniszter. „A buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel: jellemzően az ország teljes területén (15-60 perc) késéssel közlekednek, illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok.”

A BKK honlapja szerint a fővárosi közlekedés egyelőre tartja magát, néhány busz és villamos esetében írják csak, hogy terelve vagy ritkábban közlekedik.

Közleményükben azt írják, hogy Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak. Csak letakarított és a téli körülményekre felkészített autóval induljunk útnak, és érdemes hosszabb menetidővel tervezni.

A rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán. Biatorbágytól Bicskéig, a 19-37 km között Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható – írja az Útinform. A Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás. Aki teheti az 1-es főúton kerüljön. Reggel 8 előtt már elakadt kamionok miatt alakult ki kényelmetlen helyzet az M1-en Biatorbágy és Tatabánya között; Budapest felé a 60. és az 56. kilométer között, Hegyeshalom irányába a 48. és az 52. kilométer között időről időre kamionmentés miatt áll a forgalom.

Hókotró halad Nagykanizsa és Galambok között Fotó: Varga György/MTI/MTVA

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és környékén is erősen havazik, több járat biztonsági megfontolásokból a csapadék intenzitásának csökkenését várja, így késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban - közölte a Budapest Airport. Kedden késő este kiadott közleményük szerint a repülőtéren a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

Az erős havazás miatt azonban a repülőgépek jégtelenítése lelassult, több járat is biztonsági megfontolásokból a csapadék intenzitásának csökkenését várja. Egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését - áll a közleményben.

Reggel 6-kor csak néhány járat mellett szerepel, hogy törölve.

Európa-szerte több száz járatot töröltek, több ezer utas rekedt a párizsi és az amszterdami repülőtereken, és a zavarok várhatóan szerdán is folytatódnak.

Fotó: Németh Dániel/444

A havazás miatt a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar-szlovén határátkelőket, ezért a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket.

Kedden késő este sorra jöttek a közúti balesetekről szóló hírek:

Keresztbe fordult egy kamion a 10-es főút belterületi szakaszán, azaz a Fő utcán Pilisvörösváron.

Szalagkorlátnak ütközött két személygépkocsi az M7-es autópályán, Budapest felől, Hollád térségében, a 173-as kilométerszelvénynél.

Már szerdai hír, hogy baleset történt az M3-as Budapest felé vezető oldalán, a 151-es km-nél, egy sávot lezártak.

A Biatorbágy-Tatabánya összekötő úton, Szárliget térségében egy busz megcsúszott az úton, ezért megállították a forgalmat a 31-es km-nél.

A 49-es főúton, Ököritófülpös térségében két személyautó ütközött össze. A 34-es km-nél a forgalom félpályán halad.

A 12-es főúton, Zebegény térségében egy kamion megcsúszott és keresztbe fordult a főúton. A 21-es km-nél megállt a forgalom.

Egész Európa

Súlyos fennakadásokat okozott Európa-szerte a havazás és a hideghullám: kedden több országban bezárták az iskolákat, a légiközlekedés és a közúti forgalom is akadozik – írja az MTI.

Hollandiában a vonatok kedd reggelre szinte teljesen leálltak, Schiphol repülőtérén pedig több száz járatot töröltek. Franciaországban az iskolabuszok nem közlekedtek, a vonatközlekedés több régióban akadozott. Párizs, valamint Nantes repülőterein több járatot is töröltek. A fővárosi régióban hétfő délután az összesített torlódás elérte az ezer kilométert, keddre ez a helyzet valamelyest javult. Öt halálos közúti balesetet jelentettek.

Versailles Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Skóciában több száz iskola maradt zárva, a meteorológiai szolgálat a hét további részére nagy mennyiségű havat jósol a déli területeken.

Svédország északi részén a hőmérséklet kedden mínusz 40 Celsius-fokig süllyedt. Dániában az Észak-jütlandi régió hatóságai a havazás miatt azt kérték a lakosoktól, hogy szerdán maradjanak otthon.

Svájcban a hegyvidéken mínusz 37,1 fok a rekord, Lengyelországban mínusz 20 fok, Csehországban a német határ közelében keddre mínusz 25 fokig csökkent a hőmérséklet, miközben Prágában több tízezer ember maradt fűtés és melegvíz nélkül távfűtési csövek meghibásodása miatt.

Spanyolországban a hidegfront főként Madridot és Mallorca magasabb területeit érintette, itt a hőmérséklet mínusz 10 Celsius-fokig is süllyedhet. Ezzel szemben Bulgária délkeleti részén a hőmérséklet szokatlanul magas volt, 19 Celsius-fok, ám csütörtöktől havazást és hidegfrontot jeleznek a meteorológusok.