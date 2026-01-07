Magyar Pétert célozta be trágár megjegyzésével Lentulai Krisztián, de több fideszest is eltalált

Trágár posztban ment neki Lentulai Krisztián, a Mandiner újságírója Magyar Péternek, aki egy buszmegállónál lapátolta a havat. Lentulai kifogásolta, hogy pont egy Zsolti bácsis plakátnál pózolt Magyar, és az egész akciót hatásvadásznak tartotta. (Más fideszesek azon gúnyolódnak, hogy Magyar a lapátolással Orbán Viktort utánozta, vagy más politikus nagy elérésű posztja után jutott eszébe ugyanez.)

Kinek a kije lapátol? Fotó: Lentulai Krisztián Facebook-oldala

Miközben Lentulai Magyar Péterbe szállt bele, addig a fővárosi fideszes képviselők Karácsony Gergely főpolgármestert kritizálták, a többi között azzal, hogy a busz- illetve villamosmegállókban, illetve a zebráknál sem takarították el a havat.

Éppen ezért lapátot ragadott, és nekiállt dolgozni Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, a párt fővárosi elnöke, és több képviselőtársa.

Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Szentkirályival együtt lapátolt Szepesfalvy Anna, budafok-tétényi politikus, a fővárosi közgyűlés tagja, illetve Gulyás Gergely Kristóf is.

Fotó: Szepesfalvy Anna Facebook-oldala

Az új óbudai egyéni képviselő-jelölt, Gyepes Ádám is egy buszmegálló illetve zebra környékén lapátolta a havat, bírálva az óbudai és a fővárosi vezetést.

Fotó: Gyepes Ádám Facebook-oldala

Ugyanígy tett Dunai Mónika, a Fidesz egyetlen egyéniben győztes budapesti országgyűlési képviselője is, aki egyenesen arra buzdított, hogy aki tud, fogadjon örökbe egy buszmegállót, és lapátolja ott a havat.