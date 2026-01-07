Olyan olajüzletet kötött Trump Venezuelával, hogy ő fog rendelkezni a kifizetett vételár felett is

A PDVSA állami olajtársaság caracasi központjában található falfestmény venezuelai olajfinomítókban dolgozó munkásokról Fotó: MIGUEL ZAMBRANO/AFP

Venezuela 2 milliárd dollár értékű nyersolajat exportál az USA-ba - állapodott meg a két ország Donald Trump keddi bejelentése szerint. A lépés azt látszik bizonyítani, hogy Delcy Rodriguez ideiglenes elnök, Madura diktátor korábbi alelnöke tényleg együttműködik a főnökét elhurcoló Egyesült Államokkal, amely a venezuelai olajipar megnyitását követelte az amerikai cégek előtt. Az üzlet ráadásul az export egészen sajátos értelmezését jelenti: az amerikai fél állítása szerint piaci árat fizet ugyan a szállítmányokért, ám Trump elnök bejelentésének értelmében az összeg felett ő maga fog rendelkezni „Venezuela és az USA népének érdekében”.

Az amerikai embargó miatt egy rakás venezuelai tankhajó vesztegel rakománnyal teletöltve és a raktáraik is csordultig vannak jelenleg. Trump bejelentése szerint ebből a szankciós olajkészletből adnak át 30-50 millió 159 literes hordóval a venezuelaiak - írja a Reuters. Amerikai források szerint Trump másodlagos célja, hogy ezzel a húzással elhappolja az olajat Kína elől, az ország ugyanis a venezuelai ásványkincs legnagyobb vásárlója.

Az USA és Venezuela közötti olajkereskedelmet az utóbbi időszakban kizárólag a Chevron cég bonyolította. Nagy kérdés, hogy a most bejelentett üzlet bevételei akár elméletben is hogyan tudnának eljutni Venezuelába, mivel a szankciók miatt a PDVSA nevű állami olajtársaság ki van zárva a nemzetközi pénzügyi rendszerből, számláit pedig befagyasztották. Hogy a helyzet kerek legyen, Rodriguez ideiglenes elnök, az amerikaiak hivatalos partnere 8 éve áll személyes amerikai szankciók alatt a diktatúrában viselt szerepe miatt.