Bíróság elé állítják azt az AfD-s képviselőt, aki rasszista, törökellenes zenére szülinapozott

Van a Landser nevű, rég betiltott német neonáci zenekarnak egy száma, a Wacht an der Spree. Arról szól, hogy Németország lassan egy török köztársasággá válik, és elhangzik benne fenyegetés is: ha a törökök nem térnek „vissza a Boszporuszhoz”, akkor erőszakos cselekményekkel kell szembenézniük.

Erre a számra bulizott a 24 éves Daniel Halemba, a bajor tartományi parlament AfD-s képviselője három évvel ezelőtt, a 21. születésnapján.

Nem kellett volna, a férfi ellen ugyanis most gyűlöletre uszítás miatt emeltek vádat.

Daniel Halemba és védőügyvédje Fotó: DANIEL LOB/dpa Picture-Alliance via AFP

A 83 milliós Németországban 3 millió török származású ember él. Az első nagyobb csoportok a hatvanas években érkeztek vendégmunkásként a munkaerőhiánnyal küzdő országba, a német gazdasági csodához, így ők is hozzájárultak.

A főügyész szerint Halemba tudta, hogy a dal gyűlöletet kelt. A képviselő visszautasítja a vádakat, szerinte nem is volt a helyiségben, amikor a dalt lejátszották. Az ügyet politikailag motiváltnak tartja.

A gyűlöletre uszítás vádja mellett más eljárások is folynak a politikus ellen, pénzmosással, kényszerítéssel és rongálással is gyanúsítják.

Halemba mentelmi jogát felfüggesztették.

Az AfD Németország legnépszerűbb pártja, a legtöbb felmérés szerint kicsivel megelőzik a kormányzó konzervatív CSD/CSU pártszövetséget.

A Lengyelországban született AfD-s politikus hírneve nem először töri át a német határokat. 2023 őszén náci köszönés miatt akarták lecsukni. (Via Hürriyet)