Hófúvások miatt utakat zártak le Fejér megyében

A viharos szél és az erős hófúvás miatt a rendőrség több útszakaszt teljes szélességében lezárt Fejér megyében, több település is megközelíthetetlen – írja a feol.hu.

A Fejér megyei rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint a megye északi részén a legrosszabb a helyzet, mert bár az utak tisztítása folyamatos, de a szél percek alatt visszahordja a havat az úttestre.

A 8106-os számú út Etyek és Alcsútdoboz között sem járható, de Vértesboglár, Bodmér és Csákberény településeket sem lehet megközelíteni. Fejér vármegye északi részén lévő alábbi utak és útszakaszok nehezen járhatók: a 81-es főút, a 8119-es számú út Csákvár és Lovasberény között, a 8123-as számú út Székesfehérvár és Zámoly között. A 8126-os számú út Söréd határától a zámolyi körforgalomig, továbbá a zámolyi körforgalomtól a felcsúti körforgalomig teljes szélességében le van zárva.