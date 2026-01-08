Macron bejelentette, hogy nem támogatják az EU és a dél-amerikai országok szabadkereskedelmi egyezményét

Miközben csütörtökön Párizsban a francia gazdák blokád alá vonták a Diadalív környékét, hogy az Európai Unió és a latin-amerikai államok szabadkereskedelmi egyezménye ellen tiltakozzanak, Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy Franciaország az egyezmény ellen fog szavazni. „Franciaország támogatja a nemzetközi kereskedelmet, de az EU–Mercosur-megállapodás egy másik kor terméke: túl régóta tárgyalják, és túlságosan elavult alapokon nyugszik. Bár a kereskedelem diverzifikálása szükséges, az EU–Mercosur-megállapodás gazdasági haszna korlátozott lesz a francia és az európai növekedés szempontjából. Ez nem indokolja azt, hogy érzékeny és az élelmiszer-önrendelkezésünk szempontjából alapvető mezőgazdasági ágazatokat tegyünk ki kockázatnak” - mondta Macron.

Fotó: TELMO PINTO/NurPhoto via AFP

Az egyezmény elfogadásáról pénteken Brüsszelben dönthetnek az Európai Unió tagállamai. Az uniós tagállamoknak minősített többséggel kell dönteniük az egyezmény elfogadásáról vagy elutasításáról, és amennyiben jóváhagyják, már hétfőn Paraguayban aláírhatják az egyezményt az Európai Bizottság és a Mercosur képviselői. Korábban Írország Lengyelország és Magyarország jelezte, hogy a helyi gazdálkodók tiltakozása miatt nem támogatja a megállapodást. Németország, Spanyolország és számos más uniós tagállam támogatja a kereskedelmi megállapodást, amiben lehetőséget látnak egy jelentős új piac megnyitására az európai vállalkozások és termelők előtt. Olaszország várhatóan az egyezmény mellé áll, ami elegendő többséget biztosíthat az EU-ban a megállapodás elfogadásához.

A héten az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy a következő hétéves költségvetési ciklusban 45 milliárd eurónyi (52,42 milliárd dollár) uniós forrást korábban tegyenek elérhetővé a gazdák számára, valamint beleegyezett bizonyos műtrágyák importvámjainak csökkentésébe, hogy megnyerje a Mercosur támogatásában ingadozó országokat.

A kereskedelmi megállapodás politikailag rendkívül kényes kérdés a francia kormány számára, mivel márciusban önkormányzati választások lesznek, miközben a szélsőjobboldal erősödik a közvélemény-kutatásokban a Macron 2027-es utódlásáról szóló választások előtt.

Annie Genevard francia mezőgazdasági miniszter csütörtökön elmondta, hogy még ha az uniós tagállamok támogatnák is az egyezményt, Franciaország az Európai Parlamentben továbbra is ellene fog harcolni, amelynek jóváhagyása szintén szükséges a megállapodás hatálybalépéséhez. (Reuters)