Macron szerint az Egyesült Államok épp hátat fordít a szövetségeseink

Fotó: MICHEL EULER/AFP

Emmanuel Macron elnök a Franciaország nagyköveteinek mondott beszédében felrótta az Egyesült Államoknak, hogy hátat fordít bizonyos szövetségeseinek.

„Az Egyesült Államok újra és újra elfordul egyes szövetségeseitől, és felmenti magát nemzetközi szabályok alól, amelyeket nem sokkal korábban még saját maga vett a védelmébe”

– mondta.

Macron szerint „a nagyhatalmak korában élünk, amelyek megpróbálják felosztani egymás között a világot”, az elmúlt napok és hónapok történései is erre erősítettek rá. Az elnök kifejezetten megnevezte Kínát és Oroszországot is.

„Fennáll a veszélye annak, hogy Európánk gyengülni fog, hogy ebben a brutalitásban és az erősebb törvényének fényében az utolsó hely lesz, ahol továbbra is figyelmeztetünk azokra a játékszabályokra, amelyeket mások már nem tartanak be” – mondta. (via ORF, Politico)