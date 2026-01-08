Tél tábornok még a Kormányinfót is megtámadta, de sikerült visszaverni

Extrém időket élünk (tél van és esett a hó), így extrém Kormányinfóval kezdte meg a 2026-os évet Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. Vendégelőadót is hívtak hozzá Mukics Dániel tűzoltó alezredes személyében, aki ismertette is az extrém helyzetből adódó tudnivalókat.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (b-j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 8-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Megtudhattuk többek közt, hogy

a rendkívüli téli időjárás miatt az operatív törzs ma hajnali 6-kor már ülésezett,

a rendkívüli helyzetből kifolyólag lakosságvédelmi intézkedésre az elmúlt 24 órában nem volt szükség,

a szociális ellátórendszer kihasználtsága jelenleg 85,6 százalékos, így senkinek nem kell a szabadban töltenie az éjszakát,

az energia, távhő, gáz és víz mindenhol megnyugtatóan elérhető,

élelmiszer mindenhova eljut,

az áramszolgáltatás két települést leszámítva mindenhol elérhető (de Nagypeterden és Rózsafán is néhány órán belül megoldódik a helyzet),

az egészségügy megbízhatóan működik,

a tanítás minden iskolában megkezdődött (kettő iskolában van lokális fűtési probléma),

elzárt település nincs, lezárt útszakasz sincs és súlykorlátozás sincs,

és a szomszédos országokba is be lehet hajtani súlykorlátozás nélkül,

a vonatok néhol kicsit késnek, és pár helyen a buszok nem járnak.

Az OKF szóvivője szerint egyre kisebb az esély havazásra, de extrém hideg lesz a következő napokban, a -15, -20 fok sem kizárt.

Mukics Dániel arra is emlékeztetett, hogy a hóval a magánszemélyeknek is van dolga (például a saját ingatlan elől a tulajdonos feladata eltakarítani azt), és arra is, hogy például a jégcsapokat is el kell távolítani - de csak ha azt a saját testi épségünk kockáztatása nélkül tudjuk megtenni. Ha úgy ítéljük meg, hogy a jégcsap életveszélyes, hívjuk a 112-es számot.

Mukics Dániel tájékoztat. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A járművezetők számára jó tanács: ne csak a szélvédőt takarítsák le, hanem az autók tetejét és a többi ablakot is. „A kevésbé gyakorlott sofőrök mondjanak le a saját autójuk nyújtotta kényelemről” - tanácsolta Mukics -, és inkább váltsanak tömegközlekedésre.

Természetes vizeinken jégre csak kijelölt területeken lehet menni, ahhoz viszont az kell, hogy 10-12 centi vastag legyen a jég. Ilyen egyelőre nincs sehol az országban. Ha lesz, a szóvivő szerint akkor is oda kell figyelni: egyedül sose menjünk a jégre, csak társaságban, mindenkinél legyen feltöltött mobiltelefon, és legyünk tisztában azzal, hogy pontosan hol mentünk a jégre, hogy ha mégis beüt a baj, pontosan meg tudjuk mondani, hogy hol történt a baleset.

Gulyás Gergely következett, és szintén az extrém hóhelyzettel kapcsolatban azt mondta, valamennyi állami szerv és hatóság felkészült, hogy a jelenleginél súlyosabb helyzetben is minden rendben legyen, és az ország normális működése ne álljon meg.

Ezután áttért az európai politikai kérdésekre és a orosz-ukrán „béketörekvésekre”, majd aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a nyilvánosságra egyelőre nem hozott ukrán 20 pontos tervben az szerepel, hogy 2027. január elsején csatlakoznának az Európai Unióhoz, ami Gulyás szerint „lehetetlen, elfogadhatatlan és képtelenség”. Ami a miniszter szerint még ennél is meglepőbb, az az ukrán elképzelés, ami még 800 milliárd dollárra formálna igényt.

Hogy érzékeltesse a nagyságrendet, spontán kiszámolta, hogy ez akkora összeg, amiből 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjakat vagy 60 évig családtámogatást fizetni.

„Azt látjuk, hogy Ukrajna 10 évig Európából akar élni, ez már nem a védekezés költsége” - monda Gulyás, aki szerint ez „rendkívül veszélyes”, de a magyar kormány a „garancia” arra, hogy nem finanszírozzuk Ukrajnát. A miniszter szerint nem csoda, hogy Brüsszel és Kijev is azért akar ukránbarát kormányt Magyarországon, mert a jelenlegi nem hajlandó állni a számlát. Gulyás azt is mondta, hogy „az amerikai béketervének van realitása”, ezért Európa érdeke is az lenne, hogy ezt támogassa.

Fejlesztési percek következtek Vitályos Eszterrel, aki felsorolt egy csomó örömhírt (többek közt azt, hogy a Scrub Daddy is telepít üzemet Magyarországra).

Srcub Daddy in da house! Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Ezután jöttek a kérdések, elsőként Mukics Dánielhez lehetett fordulni.

A Breuer Press nevében Breuer Péter aggódott amiatt, hogy nincs elég hómunkás, és ő nem találkozott hómunkásokat kereső hirdetésekkel sem, majd elmesélte, hogy nehezen jutott el a kórházba, ezért inkább megtekintett 5 kórházat, órákig állt előttük, és azt tapasztalta, hogy bár a kapuk előtt le volt takarítva a járda, de például a parkolókban nem volt eltakarítva a hó.

Mukics Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy állami vagy önkormányzati fenntartású utakról van-e szó, de Breuer nem túl részletes beszámolója alapján feltételezte, hogy önkormányzati utakról lehetett szó, azokat pedig az önkormányzatoknak kell letakarítani. Breuer a Margit híd és az egész körút miatt is aggódott, ahogy a kórházak és a magas épületek miatt is, elmondása szerint a Mátyás templomtól a Kormányinfónak helyet adó Karmelitáig életveszélyes eljutni, pláne, hogy helyenként „az állatvédők miatt olyan sót nem használnak”, ami tényleg felolvasztaná a havat. Breuer nagyon aggódott emiatt, és szerette volna tudni, hogy ki ellenőrzi a kerületeket, hogy megfelelően takarítanak-e, de sajnos nem kapott erre a kérdésre megnyugtató választ.

Az MTVA nevében Csuhaj Ildikó szerette volna, ha egyértelművé teszik a Kormányinfón, hogy kinek kell takarítania egy kórház előtt a bejáratot (utalva a Takács Péter és Karácsony Gergely közti csörtére). Meglepő módon a válasz az volt, hogy a kórház területén a kórház dolga takarítani, a kórházhoz vezető utat viszont az önkormányzatnak kell rendben tartania.

Az RTL Klub azt kérdezte, hogy a hajléktalan emberek ellátása biztosítva van-e, Gulyás Gergely szerint nincs olyan város Magyarországon (Budapestet is beleértve), ahol ne lehetne helyet találni nekik az extrém hidegben.

Az Ecomomix ehhez kapcsolódva szerette volna tudni, hogy ha azt lehet mondani, hogy mindenkinek lesz helye, és jelenleg 85 százalékos kihasználtsággal működnek a hajléktalanellátó intézmények, akkor pontosan hány ember él hajléktalanságban Magyarországon. Gulyás azt válaszolta:

nem tudja a pontos számokat, de majd átküldi őket.

Mi kell ahhoz, hogy a most szombati munkanap munkaszüneti nap legyen, ha már ennyire rendkívüli a hóhelyzet? - kérdezte az ATV. Elmaradhat-e emiatt a Fidesz országos kongresszusa?

Mukics Dániel szerint ez a két kérdés túlmutat a katasztrófavédelem hatáskörén, Gulyás Gergely szerint minden nap kapcsán vizsgálják, hogy szükséges-e munkaszüneti napot elrendelni a hó miatt, de egyelőre nincs ok arra, hogy szombaton elrendeljék.

A hóhelyzetről ennyit tudtunk meg, ezután jöttek az általános kérdések, és a szokásos válaszok, ezeket kimerítően azért nem szemlézném, mert nagyjából a szokott mederben zajlottak. Pár példa:

Kezdésként ismét MTVA Ildikó (Vitályos Eszter szólította fel így, nem én) kérdezhetett, szerette volna tudni például, hogy mit gondol Gulyás Gergely Dobrev Klára azon javaslatáról, hogy nyissák meg a stadionokat is a hajléktalan embereknek, Gulyás viszont csak annyit gondolt erről, hogy akkor Dobrevék meg nyissák meg a szemlőhegyi luxusvillát.

A HírTV arra volt kíváncsi, hogy a kormány szerint Brüsszel és Kijev tervez-e beavatkozni a hazai választási kampányba, Gulyás szerint viszont csak a beavatkozás formái kérdésesek, a beavatkozási szándék nem.

A TV2 azt vetette fel, hogy a Tisza Párt lebukott, amikor végül megszavazta a migrációs paktumot Brüsszelben.

Gulyás Gergely: Nagyon ne lepődjünk meg ezen.

A Mandiner szerette volna tudni, hogy a kormánynak van-e bármilyen információja arról, amiről Magyar Péter beszélt az évindító beszédében, miszerint a kampányban önmerényletekkel és berepülő drónokkal is terveznek zavart kelteni. Beszéltek-e erről a kormányülésen? Gulyás elmondása szerint szó sem esett erről,

„de a kormány több tagjának is feltűnt már, hogy Magyar Péter elmebeteg.”

Egy hasonló kérdésre valamivel később azt mondta, hogy aki berepülő drónokról és önmerényletről beszél, az „orvosi eset”.

Breuer Péter még mindig szerette volna, ha Gulyás megnyugtat több millió embert: felügyeli-e valaki a kerületeket, hogy le legyenek takarítva az utak? Gulyás nekikezdett a válasznak, miszerint irányítási jogot nem gyakorol senki a kerületek felett (Breuer itt közbe is vetette, hogy „tehát akkor meg is dögölhetünk”), mert a tanácsrendszernek szerencsére 35 éve vége, de a kormányhivatalok azért figyelmeztethetik őket, ha mulasztás merül fel. (Szerintem Breuer Péter nem nyugodott ettől meg, de ezen a ponton inkább ő is áttért egy másik témára).

Gulyás Gergely ma sem ugrott el a kemény kérdések elől. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az ATV felvetette, hogy lehetne több olyan nemzetközi sajtótájékoztató, ahol egyébként a hazai független sajtó is tud feltenni kérdéseket a magyar miniszterelnöknek. Gulyás Gergely humorbombája a témában:

„Továbbítom a miniszterelnök úrnak a velünk szembeni bizalmatlansági indítványt.”

Vitályos Esztert azzal szorongatták, hogy a minap nem magyar hókotrókról készült képekkel illusztrálta a magyar hóhelyzetet, ő azonban szépen hárította a kérdést azzal, hogy de legalább jogtiszták voltak azok a képek.

Érdekes volt viszont Gulyás válasza arra a felvetésre, miszerint Schadl György még úgy is összehozott 249 millió forintot, hogy eljárások zajlanak ellene:

„Ha valaki ellen megalapozott gyanú alapján eljárás zajlik, akkor nem helyes, hogy abból keres pénzt, amivel kapcsolatban az eljárás folyik” - mondta erre a miniszter.

Gulyás szerint amúgy ez a kérdéskör nem a kormány hatáskörébe tartozik, Schadl pedig úgy tehetett szert ekkora bevételre, hogy a magán végrehajtói irodában feltételezhetően van egy helyettese, aki ellátja ezt a munkát, így lehet az irodának bevétele. Hozzátette azt is, hogy minden ilyen bevétel a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére szolgálhat.

A 444 is kérdezhetett, többek közt kíváncsiak voltunk Vitályos Eszter plakátszereplésére és a Magyarország és Venezula közti diplomáciai kapcsolat árnyalataira, valamint az USA-Grönland csörte magyar értelmezésére is. Videónkban meg is tekinthető az eszmecsere:

