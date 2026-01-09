Döglött ölyvvel az orrán futott be a Nyugatiba a horrorvonat (18+)

Ritka, bizarr és vad látványban lehetett része a Nyugati pályaudvar utasainak: jókora ragadozómadár-döggel az orrán érkezett meg egy szerelvény a központi csarnokba.

Olvasónk, Ákos, gyanútlanul sétált a Nyugati pályaudvar peronján, elhaladt egy vonat mellett

aztán a mozdony elejéhez érve lepillantott a sínek közé és valami furcsát vett észre a hóekén:

Ami, jobban ráfókuszálva, még furcsább dolognak bizonyult:

Igen, jókora ragadozó madárnak, akit szegényt elkapott a mozdony hóekéje. Talán annyira elmélyülten falatozott egy előző járat által elcsapott állatból, hogy meg sem hallotta, hogy vonat közelít.

A madarat mind Ákos, mind az általam megkérdezett hozzáértők egerészölyvként azonosították. Az egerészöklyvek lelkes dögevők és imádják a közlekedési balesetek emlős- és madáráldozatainak előporhanyosított húsát, ezért is szoktak annyian autópályák kerítésoszlopain üldögélni és várni a friss húskrémes szendvicset. Ő itt refkós akart lenni és a kommersz autópálya helyett a sínek között kereshetett pulled pockot, amikor lecsapott rá Lázár János Átka.