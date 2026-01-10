A MÁV-nak fél év alatt nem sikerült felújítani a kiskunfélegyházi vasútállomás vécéit, mobilbudik vannak, kézmosási lehetőség nincs

„Űrkutató nemzet: A MÁV fél év alatt (!!) sem tudta befejezni néhány mosdó felújítását Kiskunfélegyházán. Ehelyett az állomás fala mellé letett mobilvécéket használhatnak a »tisztelt utasok«. Most éppen -1 fokban. Kézmosási lehetőség az egész állomáson nincs”

– ezzel a felütéssel posztolt néhány fotót a kiskunfélegyházi vasútállomásról Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő az egyik fotón bemutatta, hogy az úgynevezett felújítás július 28-án kezdődött, és hogy a befejezés határidejének hónapját átragasztották decemberre, tehát valószínűleg annál hamarabb kellett volna elkészülni.

Lázár János építési és közlekedési miniszter még 2025 elején jelentette be jelentette be, hogy tízpontos tömegközlekedési vállalással indítja az évet; ígéreteinek egyike az volt, hogy 2026 januárjáig felújítják a MÁV-Volán-csoport összes vécéjét. Akkor arról beszélt, hogy a vasúttársaság, pontosabban a vasutas-buszos cégcsoport 1000 mosdót üzemeltet, amik közül 700 rossz állapotban van. Februárban el is kezdték a munkát, bár a Lázár János által bemutatott első felújított mosdó történetesen nem vasúti, hanem volánbuszos volt.