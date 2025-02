Megkezdődött a MÁV-os mosdófelújítási program – egy buszpályaudvaron

Vállaltuk, megcsináljuk! – így kezdi Facebook-posztját Lázár János közlekedési miniszter, felidézve: a tíz vállalása egyike, hogy az idén felújítják a MÁV-csoport összes mosdóját. Méghozzá „alig több mint 1 hónappal a program meghirdetése után már el is kezdtük a munkát”.

Most el is kezdődött a munka, de a csalafinta Lázár nem véletlenül említette azt, hogy „MÁV-csoport”: ugyanis az első mosdó, hogy a MÁV-os felújítási program elindul, a Volánbusz kelenföldi autóbusz-állomásának vécéje. Csak hát ugye busz és vasút már egy cég (lásd Mávaut, 1935-1949), szóval a buszos vécék is MÁV-os vécék.

De van jó hír azoknak is, akik azt gondolják, hogy talán a vasúti vécékre kellene inkább koncentrálni, például erre a szolnokira

photo_camera Fotó: Molnár Kristóf/444

vagy ezt a Börzsönyben, Szokolyán fotózottat,

photo_camera Fotó: Haász János

azoknak is van jó hírünk: Lázár János ugyanis azt ígéri, hogy „Kelenföld után hamarosan újabb helyszíneken folytatjuk a felújítást”.