Bora Bora és a Fidzsi-szigetek után Szingapúrba repülnek vasárnap Mészáros Lőrincék

Vasárnap továbbindulnak a Fidzsi-szigetekről Mészáros Lőrincék: az ország leggazdagabb embere és felesége, Várkonyi Andrea előreláthatólag Szingapúrba repül majd. A 24.hu erről a Flightaware.com szakoldalon frissen közzétett bejelentés alapján ír. A jelentés szerint vasárnap repülnek tovább a hosszú téli vakációjuk mostani állomásáról.

Az álompár téli nyaralása még december 29-én kezdődött, az OE-XWY lajstromjelű helikopter december 29-én reggel 8:42-kor a budaörsi reptérről érkezett Ferihegyre, ahonnan az OE-LOT magángép 8:58-kor szállt fel, hogy 12 óra utazás után a Los Angeles-i nemzetközi repülőterén landoljon. Hadházy Ákos arról posztolt, hogy Beverly Hillsben elmentek vásárolgatni a Rodeo Drive üzleteibe, Várkonyi „talpig Dior-ban, összesen kb. három milliós szettben tündökölt”. Los Angelesből aztán december 30-án utaztak tovább Honoluluba, ahol a Ko Olina-i üdülőhelyen a Four Seasons hotelban szálltak meg.

Január 5-én indultak tovább az óceániai szigetvilág felé, a Bora Bora szigetekre repültek tovább, ezen belül Motu Mute szigetére. A gép – ami a Bombardier Global típuscsalád egy új, nagy hatótávolságú változata, és újonnan 22 milliárd forintért vehető meg – ezután a Fidzsi-szigetekre repült tovább, jelenleg is ott tartózkodik.

Korábbi állomásukról, a honolului nyaralásról egy olvasónk megosztott velünk néhány fotót. A beszámolója szerint a dollármilliárdos házaspár a szálloda halljában tartott balettelőadást kikerülve a hátul lévő éttermek felé tűnt szem elől.

Fotó: olvasónk

Fotó: olvasónk