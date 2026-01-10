Csoda a futballpályán: hatodosztályú kiscsapat ejtette ki az FA kupa tavalyi győztesét

Szombaton 18 meccset játszanak, illetve játszottak Angliában a futball legnagyobb múltú, 1871 óta megrendezett kupasorozatában, az FA Kupában. A meccsek többsége délután négykor, illetve az esti órákban kezdődik, de a játéknap legnagyobb meglepetése már a korai meccseken megszületett.

Az amatőr (ligán kívüli), csupán hatodosztályú Macclesfield FC ugyanis 2-1-re legyőzte, és ezzel kiejtette a sorozat tavalyi meglepetéscsapatát, a Crystal Palace-t, amely tavaly 1-0-re megnyerte a Manchester City elleni döntőt, ezzel történelme során először elnyerte a kupát.

Fotó: DARREN STAPLES/AFP

A Macclesfield, amelyet az egykori Everton- és Manchester United-sztár, Wayne Rooney fivére, John Rooney irányít, hazai pályán, az 5911 férőhelyes Moss Rose stadionban Paul Dawson és Isaac Buckley góljaival már 2-0-ra vezetett a 61. percben, és az első osztályú ellenfele csak a 90. percben tudott szépíteni. A csapat egyébként alig jobb, mint ötven százalékos teljesítménnyel csak a 14. helyen áll a 24 csapatos a National League North-ban.

A Macclesfield 2020-ban született újjá klubként, miután elődjét, az épp az FA Kupával egyidős történelmi Macclesfield Town klubot az 500 000 fontot elérő adósságai miatt kizártak minden ligából, és felszámoltak, idézi fel az Independent. A csapat hatalmas sikere néhány héttel azután történt, hogy fiatal csatáruk, Ethan McLeod 21 éves korában autóbalesetben meghalt.