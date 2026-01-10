Folytatódik a kelet- és közép-európai biztonság témájával foglalkozó nemzetközi projektünk

2026-2027-ben is folytatódik a közép-európai biztonság témájával foglalkozó, lengyel, szlovák, román, észt, lett és litván szerkesztőségekkel közös, The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projektünk.

Tavaly januárban új világ köszöntött ránk, vagy legalábbis az, ami korábban volt, végletesen megrepedt. Az Egyesült Államok mindig is használta az erejét, de most már nyíltan hirdeti, hogy aktuális érdekei szerint kész odacsapni. Ha kell, a saját szövetségeseivel szemben is. Kína egyre határozottabban építi saját érdekszféráját, Oroszország pedig akkor is destabilizál, amikor gyengül, néha kifinomultabb, néha kőkorszaki eszközökkel. Európa eközben próbál kitartani a morális iránytűje mellett, és felépíteni valódi elrettentő képességét, egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel.

De mi történik azokkal az országokkal, akik nem tartoznak az erősebbek közé? Például a méretük vagy gazdasági korlátaik miatt? Közép- és Kelet-Európában sok ilyet találunk. A térség az új világrendben nem mellékszereplő és nem periféria, hanem ütközőzóna. A nagyhatalmak játszmái közé szorult kis országok mozgástere szűkül. Ugyanazokkal a kihívásokkal szembesülünk, mégis eltérő válaszokat adunk: van, aki az elrettentésben, más a kivárásban, megint más az egyensúlyozásban látja a megoldást.

Földrajzi adottságainkból fakadóan, akármennyire nem értenek egyet a politikai vezetőink, osztozunk Közép-Európa és a keleti határ sorsában. Adja magát, hogy ezekkel az ügyekkel a független újságok is közösen foglalkozzanak, ezért veszünk részt ismét, immár kibővített konzorciummal a „The Eastern Frontier Initiative” (TEFI) projektben. Lengyelországból a Gazeta Wyborczával, Szlovákiából a SME-vel, Romániából a PressOne-nal, Észtországból, Litvániából, Lettországból a DELFI szerkesztőségeivel, és az oknyomozó újságírás vezető nemzetközi szereplőjével, a Bellingcattel közösen foglalkozunk a mindannyiunk biztonságát érintő kérdésekkel. Erre nyertük el ismét az Európai Bizottság pályázati támogatását.

A 444 összes TEFI-s cikke megtalálható a gyűjtőoldalunkon, a konzorcium angol nyelvű anyagai pedig itt olvashatók. (Címlapkép: Botos Tamás/444)