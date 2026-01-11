Már Kubát figyelmezteti Donald Trump: kössön megállapodást Washintonnal, „mielőtt túl késő nem lesz”

Donald Trump, amerikai elnök azt javasolta Kubának vasárnap, hogy kössön megállapodást Washingtonnal, mivel a szigetország többé nem kap sem pénzt, sem olajat Venezuelától, amely Kuba legnagyobb olajszállítója volt.

„NEM MEGY TÖBB OLAJ ÉS PÉNZ KUBÁBA – NULLA! Határozottan javaslom, hogy kössenek megállapodást, MIELŐTT TÚL KÉSŐ NEM LESZ”

– írta Trump vasárnap a Truth Social oldalán. Ugyanakkor megjegyezte: „Kuba hosszú éveken át nagy mennyiségű venezuelai olajból és PÉNZBŐL élt”, cserébe védelmet nyújtott a venezuelai diktátoroknak. Erre a védelemre azonban már nincs szükség, Venezuelát már a világ legerősebb hadserege védi.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Az amerikai hírszerzés ugyan meglehetősen komor képet festett Kuba gazdasági és politikai helyzetéről, de értékeléseik nem támasztják alá egyértelműen Trump azon jóslatát, hogy a sziget „készen áll az elesésre”. Ezt három, a bizalmas jelentéseket ismerő személy közölte a Reutersszel. A CIA véleménye szerint a kubai gazdaság kulcsfontosságú ágazataira, mint például a mezőgazdaság és a turizmus, súlyos terheket rónak a gyakori áramszünetek, a kereskedelmi szankciók és egyéb problémák. Az olajimport és Venezuelától – amely évtizedekig kulcsfontosságú szövetséges volt – érkező támogatás esetleges elvesztése pedig megnehezítheti a kormányzást.

Kuba számára a venezuelai olajkiesés pusztító a lap szerint. A venezuelai állami olajtársaság, a PDVSA szállítási adatai és dokumentumai szerint Venezuela tavaly január és november között átlagosan napi 27 000 hordó olajat szállított a szigetre, ami Kuba olajhiányának nagyjából 50 százalékát fedezte.