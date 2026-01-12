Donald Trump már Venezuela ideiglenes elnökeként hivatkozik magára

Donald Trump amerikai elnök a saját közösségi oldalára, vagyis a Truth Socialre posztolt egy fotót, ami a Wikipedia-oldalának egy átirata, ezen pedig arcképe alatt nemcsak az olvasható, hogy ő az Egyesült Államok 45. és 47. elnöke, hanem hogy 2026 januárja óta egyben ő Venezuela ideiglenes elnöke is.
2026. január 3-án éjjel az Egyesült Államok elrabolta az elnöki palotából Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket aztán egy New York-i fogvatartási központba szállítottak. A venezuelai elnököt azzal vádolják, hogy ő felügyelte az állam által támogatott kokainkereskedelmi hálózatot, emellett narkoterrorizmussal és további összeesküvésekkel vádolják. Maduro ártatlannak vallotta magát. Időközben beiktatták Venezuelában az ideiglenes elnököt, Delcy Rodríguezt, de Donald Trump nem sokkal később már közölte, arra számít, hogy az Egyesült Államok évekig irányítja majd Venezuelát. Közben az amerikai szenátus egyébként megszavazta a törvényjavaslatot, ami kötelezné Trumpot, hogy kérje a kongresszus jóváhagyását, mielőtt bármilyen újabb katonai akciót hajtana végre Venezuelában
Maga a rajtaütés egy percig sem tartott, és semmilyen veszteség nem érte az amerikai erőket a szombat hajnali akció során. Venezuela légvédelmét megbénították, Caracast sötétbe borították a művelet idejére, közölte a vezérkari főnök.
A Fehér Ház közzétett egy videót, amin a hálószobájából elrabolt elnököt fekete melegítőben, megbilincselve vezetik a DEA New York-i épületében.
A venezuelai elnök és felesége hétfőn áll bíróság elé először New Yorkban. Az ügyészek szerint Maduro felügyelte az állam által támogatott kokainkereskedelmi hálózatot, narkoterrorizmussal és további összeesküvésekkel vádolják. Egy veterán, 92 éves bíró kapta az ügyet.
„Ártatlan vagyok. Nem vagyok bűnös. Tisztességes ember vagyok” – mondta a venezuelai diktátor.
A parlamentben felszólalt az elrabolt elnök, Nicolas Maduro fia is, aki feltétel nélküli támogatásáról biztosította a korábbi alelnök Rodríguezt.
Az amerikai elnök szerint az ideiglenes venezuelai kormány mindent megad az Egyesült Államoknak, amire annak szüksége van.