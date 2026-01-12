Donald Trump már Venezuela ideiglenes elnökeként hivatkozik magára

agybaj
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Donald Trump amerikai elnök a saját közösségi oldalára, vagyis a Truth Socialre posztolt egy fotót, ami a Wikipedia-oldalának egy átirata, ezen pedig arcképe alatt nemcsak az olvasható, hogy ő az Egyesült Államok 45. és 47. elnöke, hanem hogy 2026 januárja óta egyben ő Venezuela ideiglenes elnöke is.

Fotó: Truth Social/Donald Trump

2026. január 3-án éjjel az Egyesült Államok elrabolta az elnöki palotából Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket aztán egy New York-i fogvatartási központba szállítottak. A venezuelai elnököt azzal vádolják, hogy ő felügyelte az állam által támogatott kokainkereskedelmi hálózatot, emellett narkoterrorizmussal és további összeesküvésekkel vádolják. Maduro ártatlannak vallotta magát. Időközben beiktatták Venezuelában az ideiglenes elnököt, Delcy Rodríguezt, de Donald Trump nem sokkal később már közölte, arra számít, hogy az Egyesült Államok évekig irányítja majd Venezuelát. Közben az amerikai szenátus egyébként megszavazta a törvényjavaslatot, ami kötelezné Trumpot, hogy kérje a kongresszus jóváhagyását, mielőtt bármilyen újabb katonai akciót hajtana végre Venezuelában

agybaj Donald Trump venezuela elnök ideiglenes elnök
Kapcsolódó cikkek

150 légiegység, több ezer katona vett részt Maduro elfogásában

Maga a rajtaütés egy percig sem tartott, és semmilyen veszteség nem érte az amerikai erőket a szombat hajnali akció során. Venezuela légvédelmét megbénították, Caracast sötétbe borították a művelet idejére, közölte a vezérkari főnök.

Keller-Alánt Ákos
külföld

„Jó estét és boldog új évet!”– Nicolas Maduro venezuelai diktátor megérkezett egy New York-i fogvatartási központba

A Fehér Ház közzétett egy videót, amin a hálószobájából elrabolt elnököt fekete melegítőben, megbilincselve vezetik a DEA New York-i épületében.

Bábel Vilmos
külföld

Az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb bíróságához került Maduro ügye, ha bűnösnek találják, több évtizedes börtönt kaphat

A venezuelai elnök és felesége hétfőn áll bíróság elé először New Yorkban. Az ügyészek szerint Maduro felügyelte az állam által támogatott kokainkereskedelmi hálózatot, narkoterrorizmussal és további összeesküvésekkel vádolják. Egy veterán, 92 éves bíró kapta az ügyet.

Benics Márk
külföld

Maduro ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon

„Ártatlan vagyok. Nem vagyok bűnös. Tisztességes ember vagyok” – mondta a venezuelai diktátor.

Inkei Bence
külföld

Beiktatták az ideiglenes venezuelai elnököt, Delcy Rodríguezt

A parlamentben felszólalt az elrabolt elnök, Nicolas Maduro fia is, aki feltétel nélküli támogatásáról biztosította a korábbi alelnök Rodríguezt.

Benics Márk
külföld

Trump arra számít, hogy az Egyesült Államok évekig irányítja majd Venezuelát

Az amerikai elnök szerint az ideiglenes venezuelai kormány mindent megad az Egyesült Államoknak, amire annak szüksége van.

Takács Lili
külföld