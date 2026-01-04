„Jó estét és boldog új évet!”– Nicolas Maduro venezuelai diktátor megérkezett egy New York-i fogvatartási központba

„Jó estét és boldog új évet!” – mondja Nicolas Maduro venezuelai elnök az amerikai kábítószerellenes ügynökség, a DEA New York-i épületében, miközben bilincsben vezetik végig egy folyosón. Erről a Fehér Ház egyik hivatalos X-oldalán tettek közzé videót:
Korábban már közzétettek egy fotót a venezuelai elnökről, ahogy megbilincselve, sötétített szemüvegben áll a USS Iwo Jima repülőgép-hordozó fedélzetén szürke Nike melegítőben. Azóta a jelek szerint új szerelést adtak rá.
Madurót és a feleségét, Cilia Florest a hálószobájukból rabolták el Venezuela fővárosából, Caracasból január 3-án egy katonai akció keretében az amerikai hadsereg különleges erői. Az akcióban sajtóhírek szerint a Delta Force különleges egység is részt vett, és 150 helikoptert és repülőgépet is bevetettek. Amerikai katona nem vesztette életét a támadásban, venezuelai áldozatokról egyelőre nincsenek megbízható információk.
A Trump-kormányzat azzal vádolja Madurót, hogy a Cartel de los Soles nevű drogkartell vezetője, és a venezuelai állam erőforrásait felhasználva kábítószert csempészett az Egyesült Államokba. Ezt a kartellt nemrég hivatalosan is terrorszervezetté nyilvánítottak,
így Maduro most kábítószer kereskedelem és terrorizmus vádjával állhat bíróság elé New Yorkban.
Amit még érdemes tudni:
Maga a rajtaütés egy percig sem tartott, és semmilyen veszteség nem érte az amerikai erőket a szombat hajnali akció során. Venezuela légvédelmét megbénították, Caracast sötétbe borították a művelet idejére, közölte a vezérkari főnök.
A felvételeket a környék lakói készítették, jól látszik rajtuk, milyen volt az amerikai támadás.
María Corina Machado szerint jöhet a rendteremtés, az ország újjáépítése, a demokrácia kiépítéséig pedig ébernek kell maradni.
Az elnök azt is közölte, az amerikai erők mindaddig jelen lesznek Venezuelában, míg nem stabilizálódik a helyzet. Amerikai cégek komoly befektetéssel beszállnak a helyi olajiparba.