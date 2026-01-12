Kilábalás helyett újabb mélypontra zuhant a magyar ipar

Novemberben az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette hétfőn a KSH. Ez a második legrosszabb adat 2025-ben (a februári 8 százalékos visszaesés volt csak rosszabb), ráadásul egy elég pocsék 2024. novemberi bázishoz képest következett be az újabb jelentős visszaesés.

A havi alapú mutató is pocsék lett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2 százalékkal elmaradt az októberitől, ami a harmadik legrosszabb tavalyi adat. Miután az október után a november is komoly visszaesést hozott az ipari termelésben, nagyon valószínű, hogy ez az ágazat az utolsó negyedévben is durván lehúzz majd a GDP-t.

A mostani adatközléssel egyben az is kiderült, hogy a magyar ipar teljesítménye ötéves mélypontra esett: a 2021-es havi átlaghoz képest a volumenindexe csak 91,5 százalék volt. Az eddigi legrosszabb mutató az augusztusi 91,8 százalék volt.

A KSH-nek ez az úgynevezett első jelentése, ami kevés részletet közölt. Csak annyit írtak, hogy a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.

A novemberi adat lefelé húzza az év egészének ipari teljesítményét is. Az ipari termelés az első tizenegy hónapban 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.