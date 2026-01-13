Az Ukrajnának szánt uniós hitel miatt csörtézik Németország és Franciaország

Az uniós országok a decemberi Európai Tanácson állapodtak meg a Kijev számára létfontosságú 90 milliárd eurós mentőövről, de ez ma már komoly vitákat generál az országok között. Franciaország ugyanis nem szeretné, ha Kijev ebből a pénzből amerikai fegyvereket venne. Meg akarja akadályozni, hogy az uniós hitel az Egyesült Államokba áramoljon.

Emmanuel Macron francia elnök inkább szeretné előnyben részesíteni az EU katonai vállalatait a blokk védelmi iparának megerősítése érdekében – még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy Kijev nem tudja azonnal megvásárolni azt, amire szüksége van az orosz erők távol tartásához.

Fotó: MANON CRUZ/AFP

A Politico által megtekintett állásfoglalások szerint az országok többsége szerint, élükön a berlini és a hágai kormányokkal, azt akarja, hogy Kijevnek nagyobb mozgástére legyen abban, hogyan költi el a pénzt.

A kritikusok azonban úgy vélik, hogy Franciaország által kezdeményezett „Vásárolj európai termékeket” záradék bevezetése megkötné Kijev kezét, és korlátozná az Oroszországgal szembeni védekezési képességét.

„Ukrajnának sürgősen szüksége van harmadik országok által gyártott felszerelésekre is, nevezetesen amerikai gyártmányú légvédelmi rendszerekre és elfogó vadászgépekre, F-16-os lőszerre és alkatrészekre, valamint mélységi csapásmérő képességekre” – írta a holland kormány.

Hollandia legalább 15 milliárd euró elkülönítését javasolta Ukrajna számára olyan külföldi fegyverek vásárlására, amelyek nem állnak azonnal rendelkezésre Európában. „Az EU védelmi ipara jelenleg vagy nem képes egyenértékű rendszereket gyártani, vagy nem tudja azokat a szükséges határidőn belül megtenni” – jegyezte meg a holland kormány a levelében.

A berlini kormány is ellent mond Franciaországnak. Levelében azt írja:

„Németország nem támogatja a harmadik országokból származó beszerzések korlátozására irányuló javaslatokat, és attól tart, hogy ez túlzott korlátozásokat róna Ukrajnára az önvédelem szempontjából”.