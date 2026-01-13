Órákig eshet az ónos eső, Budapestre és Pest megyére is másodfokú riasztás van érvényben

Frissítette riasztását a HungaroMet, már Budapestre és Pest megyére is másodfokú riasztás van érvényben ónos eső miatt. A riasztás következő pár órára szól.

Fotó: HungaroMet

Hajnalban még más volt a helyzet, akkor a Dunántúl jelentős része volt érintett.

Ahol másodfokú riasztás van érvényben, ott tartós, több órás ónos esőre lehet számítani, a várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 millimétert.

A HungaroMetnek van egy általános veszélyjelzése is, ami az ország nagyobb területét érinti.

Fotó: HungaroMet

Posztjuk szerint az ország északkeleti és keleti harmadán estig 3-10 centi friss hó hullhat.

Estére várhatóan mindenhol megszűnik a csapadék, de szerda este az északkeleti, főként határhoz közeli területeken kisebb mennyiségű ónos eső hullhat. Szerda hajnalban az északkeleti országrészben kisebb körzetekben -15 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. A Dunántúlon helyenként zúzmarás köd képződhet az éjszaka folyamán. A ködös, rétegfelhős területeken ónos szitálás előfordulhat.

Vezetés szempontjából a HungaroMet szerint a középső megyékben lehet különösen „trükkös a helyzet”, ahol a hajnalban, reggel lehullott néhány cm hóra esik jelenleg ónos eső.