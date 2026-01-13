Trump hatalomátvételre buzdítja az iráni tüntetőket, azt állítja, hogy úton van a segítség

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Kitartásra, a demonstrációk folytatására és az intézmények átvételére buzdítja egy posztban Donald Trump az iráni tüntetőket.

„ÚTON VAN A SEGÍTSÉG!”

– írta ki az amerikai elnök a Truth Social oldalára, azt állítva, hogy minden tárgyalást megszakított az iráni tisztviselőkkel, és ezen csak akkor változtat, ha befejezik a tüntetők értelmetlen megölését.

Forrás

Trump korábban azzal fenyegette meg az iráni rezsimet, hogy ha erőszakosan lépnek fel az emberek ellen, és „szokásukhoz híven rájuk lőnek”, az amerikai erők beavatkoznak. „Készen állunk a bevetésre” – fenyegetett pénteken.

Fotó: JIM WATSON/AFP

Azóta már az iráni rezsim is elismerte, hogy több ezer lehet a halálos áldozatok száma: ők kedden 2000 halottról beszéltek, amiért az Egyesült Államokat és Izraelt, illetve közelebbről meg nem nevezett „terroristákat” tettek felelőssé.

A helyzet kívülről nagyon nehezen megítélhető, a hétvégén ugyanis Iránban lekapcsolták a netet, így alig jut ki ellenőrizhető információ az országból. Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint annál is több halott lehet, mint amit Teherán elismer, a letartóztatottak száma pedig szerintük már a tízezret is meghaladhatja.

Az eszkalációra utaltak Friedrich Merz német kancellár keddi szavai, ő arról beszélt, hogy az iráni rezsimnek csak napjai vagy hetei lehetnek hátra - azt azonban nem tette világossá, hogy ez a következtetés hírszerzési értesülésekből származik-e.

Trump kedden azt mondta, hogy 25 százalékos vámot vet ki minden országra, amelyik nem függeszti fel a kereskedelmet Iránnal - ha ez valóban megtörténik, az Kínát érintheti a leghátrányosabban, hiszen ők az iráni olaj elsőszámú vásárlói.

külföld iráni tüntetések Izrael Donald Trump usa Irán fenyegetés
Kapcsolódó cikkek

Már az iráni rezsim is elismerte, hogy ezrével haltak meg emberek a tüntetéshullámban

Jogvédők szerint a hivatalosan elismert 2000-nél is több a halott, és 10 ezer feletti a letartóztatottak száma.

Kolozsi Ádám
külföld