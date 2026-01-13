Újraindult a forgalom Ferihegyen

Újraindult a forgalom a Liszt Ferenc repülőtéren, ahol délelőtt az ónos eső miatt kellett felfüggeszteni a közlekedést - közölte Facebook-oldalán a kormány. A Budapest Airport szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér délután 1-kor nyitott újra, mindkét futópálya üzemel.

A kifutópályákat, gurulóutakat és előtereket folyamatosan takarítják.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A repülőteret 10.25-kor zárták le az időjárási körülmények miatt. A Budapest Airport azt közölte, délelőtt az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a repülő elakadt.

A Wizz Air korábban azt közölte, a zárás öt járatukat érintette, amelyek máshol szálltak le.

Reggel lezárták a bécsi és a pozsonyi reptereket is az extrém jegesedés miatt.