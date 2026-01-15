Amerikai-dán munkacsoport alakul Grönland sorsáról

Az Egyesült Államok és Dánia közös munkacsoportot hoz létre, hogy megvitassák a Grönlandot érintő kérdéseket - jelentették be a Fehér Házi találkozó után, melyen Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter és grönlandi kollégája folytatott megbeszélést Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és JD Vance alelnökkel - írja a Reuters.

Ez a szerdai találkozó volt az első vezetői szintű egyeztetés Grönlandról. A washingtoni megbeszélést régóta szorgalmazta a dán és a grönlandi vezetés, abban bíztak, hogy ezzel csillapíthatják a Trump kijelentései miatti válságot. Ők eredetileg csak Rubio külügyminiszterrel akartak találkozni, Rasmussen elmondása szerint azonban Vance alelnök is részt akart venni a megbeszélésen. Európai diplomaták szerint a Fehér Ház korábban hónapokon át elutasította Dánia egyeztetési kísérleteit Grönland ügyében.

Áttörést ugyanakkor ez a megbeszélés sem hozott azon kívül, hogy megállapodtak ennek a néhány héten belül összeülő munkacsoportnak a felállításában. Washington nem engedett abból az álláspontjából, hogy meg kell szereznie Grönlandot - ezt a hozzáállást pedig Rasmussen és Motzfeldt elfogadhatatlan szuverenitássértésnek nevezte.

„Nem sikerült megváltoztatnunk az amerikai álláspontot”

– mondta a dán külügyminiszter a találkozó után a washingtoni dán nagykövetség előtt. „Egyértelmű, hogy az elnöknek megvan ez a vágya, hogy uralmat szerezzen Grönland felett.”

Donald Trump elnök szerdán ismét kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra, és hogy Dániára szerinte nem lehet számítani a sziget védelmében.

Innarsuit falu Grönland észak-nyugati részén. Fotó: KARL PETERSEN/AFP

„Grönland rendkívül fontos a nemzetbiztonság szempontjából, beleértve Dánia nemzetbiztonságát is” – mondta Trump újságíróknak az Ovális Irodában. „A probléma, hogy Dánia semmit nem tud tenni, ha Oroszország vagy Kína meg akarja szállni Grönlandot, miközben mi mindent meg tudunk tenni. Ezt a múlt héten Venezuelával kapcsolatban is megtapasztalták” – tette hozzá az amerikai elnök. Trump arról nem ejtett szót, hogy a NATO 5. cikkelye alapján az Egyesült Államok és a többi tagállam most is köteles lenne megvédeni Grönlandot egy külső támadástól.

Trump ugyanakkor azt is mondta, hogy Grönland jövőbeli kormányzását illetően „valami megoldás születik majd” a Dániához tartozó tengerentúli területtel kapcsolatban.

A washingtoni találkozó előtt Grönland és Dánia közölte: NATO-szövetségeseikkel szoros együttműködésben megkezdték katonai jelenlétük növelését Grönlandon, hogy megerősítsék az északi-sarki védelmet.