Szijjártó a lengyel külügyminiszterről: egy „fanatikus, háborúpárti Soros-ügynök” adott interjút a 444-nek

Egy „fanatikus, háborúpárti Soros-ügynök”-nek titulálta Szijjártó Pétert külügyminiszter lengyel kollégáját, Radosław Sikorskit annak apropójából, hogy a lengyel diplomácia vezetője interjút adott („hol, hol, hát persze a 444-en”, mondta Szijjártó), melyben arról beszélt, hogy Magyarország „a korrupt nacionalisták uralma alatt az Európai Unió legszegényebb országává vált”.

Szijjártó Péter szerint a Sikorski-interjú legfontosabb tanulsága, hogy „az Európai Néppártban elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét”. A magyar külügyminiszter ezt abból szűrte le, hogy Sikorski az áprilisi szavazás kapcsán az esetleges manipulációs szándékoktól óvott.

Sikorski az akár a Magyarország szavazati jogának felfüggesztését is lehetővé tévő európai uniós hetes cikkely szerinti eljárás megindításáról szólva mondta azt, hogy „meglátjuk, mennyire engedik demokratikusan lezajlani az áprilisi országgyűlési választást. Ha tisztességes választás lesz, az Magyarország javára szól majd. Ha azonban manipulációk történnek, akkor úgy gondolom, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság más álláspontot fognak elfoglalni”.

Szijjártó ezt a jelek szerint burkolt fenyegetésként értelmezi, valahogy úgy, hogy a Fidesz győzelme esetén az EU, a Néppárt, Brüsszel és a migráns-, háború- és Soros-párti sötét erők manipulációt kiáltanak majd.

A lengyel és az európai néppárti külpolitikában meghatározó Radosław Sikorski és Szijjártó között már korábban is jó pár szóbeli csörte volt, a lengyel külügyminiszter az interjúnkban sem hagyta szó nélkül, hogy Szijjártónak Lavrovtól van orosz állami kitüntztetése.

„Én nem lennék büszke egy ilyen elismerésre”

- jegyezte meg.

Interjúnkat, melyben a lengyel külügyminiszter azt mondta, hogy a 26 bűncselekménnyel vádolt Zbigniew Ziobro befogadásával a magyar kormány éppen egy korrupciós ügy vádlottját menti ki, Orbán Viktor pedig nem akarja, hogy közpénzekkel való visszaélések miatt vonjanak felelősségre embereket, itt olvashatják.