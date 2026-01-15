Ungár Péter otthagyja a politikát és gyerekvédelmi dolgozó lesz

„Szociálpolitikával valójában már régóta foglalkoztam országgyűlési képviselőként is, de a jövőben a szociális területen, azon belül is a gyermekvédelemben szeretnék dolgozni” – mondta a hvg-nek Ungár Péter, aki a lap szerint először az idősgondozásban szeretett volna részt venni, de végül a gyermekvédelem mellett döntött.

Ungár Péter Fotó: Bankó Gábor/444

Azt is elmondta, hogy ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy a kegyelmi ügy óta jóval nagyobb, országos figyelem irányul erre a szférára. „Nem ezért találtam ki, az ilyen ügyek mindig is közel álltak hozzám, csak a jövőben már nem politikusként szeretnék ezzel foglalkozni.”

Ungár Péter – akinek anyja Schmidt Mária történész, a Terror Háza és a XXI. Század Intézet főigazgatója, Orbán Viktor szűk környezetének állandó tagja – 2024 novembere óta dolgozik önkéntesként egy fővárosi gyerekvédelmi intézményben.

Az áprilisi választáson nem indul újra, de az LMP-ből nem lép ki.