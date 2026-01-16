252 millió forintnyi óvadékot szabtak ki Julija Timosenkóra egy vesztegetési ügyben

Az ukrán Korrupcióellenes Bíróság január 16-án több mint 33 millió hrivnyás (mintegy 252 millió forint) óvadék megfizetésére kötelezte Julija Timosenko volt miniszterelnököt egy folyamatban lévő vesztegetési ügyben – írja a Kyiv Independent.

A Batykivscsina (Haza) párt vezetőjét azzal gyanúsítják, hogy pénzt ajánlott fel parlamenti képviselőknek szavazataikért cserébe. A bíróság döntése értelmében Timosenkónak minden idézésre meg kell jelennie, nem hagyhatja el Kijev megyét, bizonyos képviselőkkel nem tarthat kapcsolatot, és le kell adnia útlevelét.

Timosenko a tárgyaláson bejelentette, hogy fellebbez a döntés ellen. „A fellebbviteli bíróságon is be fogjuk bizonyítani, hogy az egész eljárás politikai indíttatású támadás ellenem” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte az ügy nem a korrupció elleni fellépésről, hanem az ő politikai nézeteinek megtorlásáról szól.

Julija Timosenko egy 2017-es felvételen Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közlése szerint Timosenko decemberben kezdett tárgyalásokat egyes parlamenti képviselőkkel arról, hogy rendszeresen kenőpénzt ajánl fel nekik bizonyos törvényjavaslatok támogatásáért. A hivatal korábban Volodomir Zelenszkij elnök pártjának több tagját is meggyanúsította hasonló ügyekben.

Timosenko tagadja a vádakat, és azzal érvel, hogy az eljárás összefüggésben lehet azzal, hogy ukrajnában választások jöhetnek. Bár Ukrajna alkotmánya tiltja választások megtartását hadiállapot idején – amely 2022-ben, az orosz invázióval kezdődött – Zelenszkij korábban jelezte: kész megfontolni a voksolás lebonyolítását, ha a nemzetközi partnerek garantálják a biztonságot és a törvényhozás módosítja a szükséges előírásokat.

Julija Timosenko 2005-ben, majd 2007 és 2010 között volt Ukrajna miniszterelnöke. Jelenleg pártjának 25 képviselője van a parlamentben.